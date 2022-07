Annonce d’une offre pour remplacer Boris Johnson — RT World News

L’ancien chancelier de l’Échiquier fait campagne pour remplacer Boris Johnson à la tête du parti conservateur

L’ancien chancelier britannique de l’Échiquier Rishi Sunak fait campagne pour remplacer Boris Johnson à la tête du Parti conservateur et Premier ministre, a-t-il annoncé vendredi, en publiant une vidéo de campagne sous la marque “Prêt pour Rishi.”

Reconnaissant que le Royaume-Uni fait face “le plus sérieux [challenges] dans une génération“, Sunak insiste dans la vidéo sur le fait qu’il est l’homme de la situation, déclarant qu’il s’est présenté”le département le plus difficile du gouvernement pendant les moments les plus difficiles où nous avons fait face au cauchemar de Covid» – une crise qui a plongé l’économie britannique dans la pire récession depuis la Seconde Guerre mondiale.

“Affrontons-nous ce moment avec honnêteté, sérieux et détermination, ou nous racontons-nous des contes de fées réconfortants qui pourraient nous faire nous sentir mieux sur le moment mais qui empireront la situation de nos enfants demain ?» demande-t-il rhétoriquement, avec les mots «honnêteté,” “gravité,” et “détermination” chronométré pour coïncider avec des photographies honnêtes, sérieuses et déterminées du futur Premier ministre.

Son récit de campagne semble jouer fortement sur ses origines immigrées, avec le clip de trois minutes décrivant comment sa grand-mère est arrivée au Royaume-Uni depuis l’Inde pour travailler avant de payer pour transporter le reste de la famille. Cependant, il ne mentionne pas ses propres antécédents – avant de devenir député conservateur en 2015 – en tant que bailleur de fonds spéculatif et banquier de Goldman Sachs, ni que sa femme est milliardaire.

Le Twitter de l’ancien financier, qui porte également le slogan “Prêt pour Rishi», jure de «rétablir la confiance, reconstruire l’économie et réunifier le pays.”

Sunak a démissionné de son poste mardi en même temps que le secrétaire à la Santé Sajid Javid, ce qui en fait les deux premiers de ce qui est rapidement devenu un déluge de dizaines de départs de l’administration Johnson au cours des derniers jours. Les deux hommes ont lancé un appel à la démission du Premier ministre qui a ensuite été repris par une faction considérable du parti.

Alors que Johnson a initialement refusé de démissionner, il a finalement déclaré son départ imminent jeudi, annonçant qu’il resterait jusqu’à ce qu’un successeur soit choisi. Bien qu’il ait promis de ne pas apporter de changements majeurs dans l’intervalle, ce qui pourrait paralyser les futurs Premiers ministres, de nombreux membres du parti – en particulier ceux qui ont démissionné de leur poste suite à la série apparemment interminable de scandales de 10 Downing – le veulent néanmoins immédiatement, avec un ancien chef de parti. avertissement c’était “imprudent et peut être insoutenable» pour que Johnson termine la saison en tant que Premier ministre intérimaire.

Un récent sondage YouGov sur les meilleurs choix des Britanniques pour remplacer Johnson a placé Sunak troisième, derrière le secrétaire à la Défense Ben Wallace et la ministre du Commerce Penny Mordaunt.