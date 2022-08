Annonce d’une nouvelle commission régionale de l’eau – Shaw Local

La nouvelle Grand Prairie Water Commission a été annoncée le 18 août. Elle se compose de six municipalités : Channahon, Crest Hill, Joliet, Minooka, Romeoville et Shorewood.

Ces communautés ont évalué des sources d’eau alternatives en raison des problèmes de quantité et de qualité de l’eau au cours des dernières années, y compris l’option d’apporter de l’eau aux résidents du lac Michigan. Ensemble, ces communautés se sont réunies et ont décidé que l’eau du lac Michigan, achetée à la ville de Chicago, était la source d’eau la plus durable et la plus fiable pour répondre aux besoins de leurs résidents et pour soutenir la croissance et le développement continus de la région.

Les élus qui ont contribué à rendre la commission possible ont pris la parole lors de l’annonce, notamment la députée Lauren Underwood, le membre du Congrès Bill Foster, le représentant de l’État Larry Walsh, Jr. et le maire de Shorewood, Clarence DeBold.

Étaient également présents les sénateurs Meg Loughran Cappel, John Connor et Eric Matteson, les représentants Dee Avelar et David Welter et les maires John Noak, Bob O’Dekirk, Rick Offerman, Missey Moorman Schumacher et Raymond Soliman.

Pour en savoir plus sur la commission, visitez www.cpwc-il.org.