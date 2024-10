Annonce d’une augmentation des prestations de sécurité sociale au titre du coût de la vie jeudi prochain

WASHINGTON– Plus de 70 millions de bénéficiaires de la sécurité sociale apprendront jeudi l’ampleur de l’augmentation du coût de la vie dont ils bénéficieront l’année prochaine.

Avant l’annonce, les analystes prévoyaient que l’augmentation serait d’environ 2,5 % pour 2025, soit moins que les augmentations des deux années précédentes. Les destinataires ont reçu un Augmentation de 3,2% de leurs prestations en 2024, après une hausse historique Augmentation des prestations de 8,7 % en 2023, porté par un record Une inflation au plus haut depuis 40 ans.

La baisse du COLA pour l’année prochaine reflète la modération de l’inflation.

Environ 70,6 millions de personnes participent au programme de sécurité sociale, avec une prestation moyenne d’environ 1 920 dollars par mois. L’AARP estime qu’un COLA de 2,5 % augmenterait ce montant de 48 $ par mois.

Avant l’annonce, les retraités avaient exprimé leur inquiétude quant au fait que l’augmentation ne suffirait pas à contrer la hausse des coûts.

Sherri Myers, une retraitée de 82 ans à Pensacola City, en Floride, espère désormais obtenir un emploi horaire chez Walmart pour l’aider à joindre les deux bouts.

« J’aimerais bien manger mais je ne peux pas. Quand je suis à l’épicerie, je passe devant les légumes parce qu’ils sont trop chers. Je dois être très sélective sur ce que je mange – même McDonald’s coûte cher », a-t-elle déclaré.

Avec une participation accrue et une diminution du nombre de travailleurs cotisant, le programme de sécurité sociale sera confronté à un grave déficit financier dans les années à venir.

Les administrateurs annuels de la sécurité sociale et de l’assurance-maladie rapport publié en mai a déclaré que le fonds fiduciaire du programme ne sera pas en mesure de payer l’intégralité des prestations à partir de 2035. Si le fonds fiduciaire est épuisé, le gouvernement ne pourra payer que 83 % des prestations prévues, indique le rapport.

Le programme est financé par les charges sociales collectées auprès des travailleurs et de leurs employeurs. Le montant maximum des gains soumis aux charges sociales de la Sécurité sociale était de 168 600 dollars pour 2024, contre 160 200 dollars en 2023. Les analystes estiment que le montant maximum atteindra 174 900 dollars en 2025.

Durant la campagne présidentielle, la vice-présidente Kamala Harris et l’ancien président Donald Trump ont présenté des plans de duel sur la manière dont ils renforceraient la sécurité sociale.

Harris, la candidate démocrate, a déclaré sur son site Internet de campagne qu’elle protégerait la sécurité sociale en « obligeant les millionnaires et les milliardaires à payer leur juste part d’impôts ».

Trump, le candidat républicain, promet qu’il ne réduira pas les programmes sociaux ni ne modifiera l’âge de la retraite. Trump promet également des réductions d’impôts pour les Américains âgés, en publiant sur Truth Social en juillet que « LES AÎNÉS NE DEVRAIENT PAS PAYER D’IMPÔTS SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE !

L’AARP a mené des entretiens avec Harris et Trump fin aoûtet a demandé comment les candidats protégeraient le Fonds fiduciaire de la sécurité sociale.

Harris a déclaré qu’elle comblerait le déficit en « obligeant les milliardaires et les grandes entreprises à payer leur juste part d’impôts et à utiliser cet argent pour protéger et renforcer la sécurité sociale à long terme ».

Trump a déclaré : « Nous le protégerons grâce à la croissance. Je ne veux rien faire avec l’âge. Je ne ferai pas ça. Comme vous le savez, j’y suis resté quatre ans et je n’ai même jamais pensé à le faire. Je ne ferai rien à la Sécurité sociale.