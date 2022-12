Annonce d’un accord de décentralisation de 1,4 milliard de livres sterling pour le nord-est de l’Angleterre

Un accord de décentralisation de 1,4 milliard de livres sterling pour le nord-est de l’Angleterre placerait sept zones d’autorité locale sous le contrôle d’un maire élu en 2024, a annoncé Michael Gove.

Le secrétaire de mise à niveau a présenté mercredi l’accord de 48 millions de livres sterling par an pour Northumberland, Durham, Newcastle, South Tyneside, North Tyneside, Gateshead et Sunderland après des mois de négociations sur la nouvelle zone décentralisée couvrant 2 millions de personnes.

Les dirigeants du Conseil ont convenu de l’accord avec le Département du nivellement après que Durham ait fait une offre tardive pour être inclus cet automne.

Il s’agit du sixième accord de ce type à être conclu cette année – les autres impliquant York et North Yorkshire, les East Midlands, Cornwall, Norfolk et Suffolk – les ministres conservateurs tentant de signer des accords pour les aider à s’engager à se niveler.

L’ordre du jour a été lancé par Boris Johnson alors qu’il cherchait à occuper des sièges dans le «mur rouge» où les conservateurs ont pris des députés travaillistes en 2019.

Cependant, les critiques affirment que peu de progrès ont été réalisés vers le nivellement à travers le pays depuis lors, et que les divisions régionales s’aggravent.

L’accord pour le nord-est impliquera un nouveau financement d’environ 48 millions de livres sterling par an sur une période de 30 ans – plus un budget de transport de 563 millions de livres sterling et un budget substantiel pour l’éducation et les compétences des adultes.

La nouvelle autorité de la North East Mayoral Combined Authority aura également le pouvoir de construire des logements abordables sur les friches industrielles. Un nouveau maire sera élu en 2024 s’il est approuvé après consultation locale.

Gove s’est dit “fier d’avoir convenu d’un nouvel accord de décentralisation historique avec le nord-est qui donne aux dirigeants locaux plus de pouvoir, plus d’argent et une voix encore plus grande sur la façon dont leurs régions sont gérées”.

«La décentralisation consiste à laisser les dirigeants qui vivent et respirent dans la région décider de ce qui est dans leur meilleur intérêt, pour leur peuple et pour leurs entreprises», a-t-il ajouté.

La nouvelle autorité remplacerait l’autorité et le maire existants au nord de Tyne, ainsi que l’autorité combinée non maire du nord-est, englobant l’ensemble de Tyne et Wear, ainsi que Northumberland et Durham.

Les modifications devront désormais être approuvées plus largement, notamment par le biais de consultations locales et d’une approbation parlementaire.

Les dirigeants locaux et les maires des sept autorités existantes du nord-est ont salué la nouvelle en déclarant : « Il s’agit d’une étape importante vers l’obtention de pouvoirs décisionnels et d’investissements importants pour notre région. Cela nous permettrait de prendre des décisions qui reflètent les besoins locaux et d’investir judicieusement dans des projets qui feront une différence pour tous nos résidents, nos communautés et l’économie locale.