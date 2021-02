Parallèlement au lancement mondial de son produit phare Mi 11 Android, Xiaomi a annoncé un téléviseur 4K à prix agressif baptisé Mi TV Q1 75.Il s’agit d’un panneau QLED de 75 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, HDR + et une gradation locale dynamique de 192 zones. Les lunettes sont minces comme un rasoir et le boîtier et le support sont dotés d’une finition en métal. Derrière le panneau se trouvent un ensemble de haut-parleurs stéréo de 30 W avec prise en charge Dolby Audio et DTS-HD.

Les E / S se composent de trois ports HMDI 2.1, d’un port Ethernet et de deux ports USB. Il existe également un tuner numérique intégré pour les émissions de chaînes de télévision locales. Côté logiciel, nous avons Android TV 10 avec des applications Netflix, Amazon Prime Video et YouTube préchargées. Le téléviseur est livré avec un microphone intégré pour les commandes mains libres Google Assistant ou Amazon Alexa.

Le Mi TV Q1 75 de Xiaomi sera mis en vente en Europe à partir de mars avec un prix de détail de 1 299 € (environ 1 565 $). Les acheteurs lève-tôt pourront le récupérer pour 999 €. Xiaomi prévoit de proposer d’abord son nouveau téléviseur en France, en Allemagne, en Italie, en Pologne et en Espagne, tandis que d’autres marchés seront ajoutés plus tard.

