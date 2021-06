Annonce du Xiaomi Mi TV 4A 40 Horizon Edition

Le dernier Android TV de Xiaomi est le Mi TV 4A 40 Horizon Edition. Comme son nom l’indique, il apporte un panneau de 40 pouces avec une résolution de 1920×1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Vous obtenez également des cadres minces tout autour et une configuration de haut-parleurs stéréo de 20 W avec audio DTS-HD.

La façade logicielle est couverte par Android 9 avec l’interface PatchWall de Xiaomi sur le dessus. Il y a un chipset quad-core à la barre jumelé 1 Go de RAM et 8 Go de stockage. Les E / S se composent de 3 ports HDMI, 2 ports USB, entrée AV, port d’antenne, S / PDIF et une prise casque.

Xiaomi Mi TV 4A Horizon coûtera 23 999 INR (330 $) et les premières ventes sont prévues demain le 2 juin à midi, heure locale.