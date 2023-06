Annonce du service d’abonnement Meta Quest Plus VR

Méta lundi annoncé un service d’abonnement de réalité virtuelle appelé Meta Quest + qui donnera aux utilisateurs l’accès à deux nouveaux jeux chaque mois.

Meta Quest + coûte 7,99 $ par mois et est compatible avec le Quest 2, le Quest Pro et le prochain Quest 3. Le service d’abonnement marque le dernier effort de Meta pour générer des revenus récurrents à partir de son unité Reality Labs, qui développe des technologies de réalité virtuelle et de réalité augmentée.

Reality Labs a enregistré une perte d’exploitation de 3,99 milliards de dollars au premier trimestre de la société tout en générant 339 millions de dollars de revenus. Les actions de Meta ont baissé d’environ 3% lundi.

De nouveaux jeux seront lancés pour les abonnés Meta Quest+ le premier de chaque mois. Les jeux peuvent être joués tant que l’abonnement est actif.

En juillet, les abonnés recevront les jeux « Pixel Ripped 1995 » et « Pistol Whip ». Les utilisateurs recevront ensuite « Walkabout Mini Golf » de Mighty Coconut et « Mothergunship: Forge » de Terrible Posture Games en août.

Meta Quest + est disponible dans la boutique Meta Quest à partir de lundi.