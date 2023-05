Annonce du Samsung Galaxy S23 Ultra Limited Edition

Samsung a annoncé le Galaxy S23 Ultra Limited Edition, qui n’est pas une édition spéciale S23 Ultra dans une nouvelle couleur ou avec de nouvelles fonctionnalités, mais un Galaxy S23 Ultra Phantom Black de 8 Go / 256 Go fourni avec le modèle Galaxy Watch5 Blue Sapphire 44m (non -LTE) et un double chargeur sans fil de 15 W.

La particularité de ce forfait Samsung Galaxy S23 Ultra Limited Edition est son prix. Les produits inclus dans le forfait coûtent moins cher que ce que vous paieriez si vous les achetiez séparément, soit 31 990 000 VND (1 365 $/1 245 €/112 165 INR) au lieu de 41 130 000 VND (1 755 $/1 600 €/144 210 INR). ).

Le Samsung Galaxy S23 Ultra Limited Edition sera vendu au Vietnam jusqu’au 31 mai à partir de Site officiel vietnamien de Samsung et Boutique. Samsung offre également des avantages supplémentaires à l’achat, notamment des remises allant jusqu’à 6 000 000 VND (255 $/235 €/21 040 INR), un versement d’intérêt de 0 % et l’accès au salon d’affaires de l’aéroport.

Vous pouvez lire notre avis sur le Samsung Galaxy S23 Ultra si vous envisagez d’acheter le Galaxy S23 Ultra Limited Edition. Nous avons également une revue vidéo qui est liée ci-dessous.

Source (en vietnamien)