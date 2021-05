Annonce du Realme X7 Max 5G et Smart TV 4K

Realme a officiellement dévoilé le X7 Max 5G après plusieurs semaines de teasers et un lancement retardé. Le téléphone est identique au GT Neo récemment lancé et exclusif au marché chinois. Vous obtenez un chipset Dimensity 1200 (le premier en Inde), un écran AMOLED et une configuration triple caméra avec une caméra principale de 64MP. En outre, Realme a également annoncé une paire de nouveaux téléviseurs intelligents 4K.

Realme X7 Max 5G

L’écran du X7 Max 5G mesure 6,43 pouces et offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une caméra selfie de 16 MP nichée dans le coin gauche. Le panneau est protégé par Dragontrail Glass et contient également un scanner d’empreintes digitales intégré. Realme propose également des haut-parleurs stéréo Dolby Atmos et une prise casque. En contournant l’arrière, nous trouvons le capteur IMX 682 64MP de Sony qui est soutenu par un module ultra-large de 8MP et un tireur macro 2MP.

Le SoC Dimensity 1200 de MediaTek est associé à 8/12 Go de RAM et 128/256 Go de stockage UFS 3.1. Le logiciel est couvert par Realme UI 2.0 en plus d’Android 11. Realme a également promis de travailler sur la livraison rapide d’Android 12, une fois la dernière version sortie à l’automne. Pour compléter les spécifications, une batterie de 4 500 mAh avec une charge SuperDart de 50 W.

Realme X7 Max 5G est disponible en noir, argent et dégradé. Le prix commence à 26 999 INR (372 $) pour le modèle 8/128 Go et va jusqu’à 29 999 INR (413 $) pour la version 12/256 Go. Les premières ventes en Inde commencent le 4 juin.

Téléviseur intelligent Realme 4K

Parallèlement à son nouveau smartphone phare, Realme a apporté une nouvelle Smart TV 4K en Inde. Il est disponible en tailles 43 et 50 pouces, dans les deux cas avec prise en charge HDR 10 et Dolby Vision. Les panneaux prennent également en charge 83% de la gamme de couleurs NTSC et le moteur d’image Chroma Boost de Realme.

Il y a un chipset MediaTek quadricœur à la barre avec 2 Go de RAM et 16 Go de stockage tandis que la façade du logiciel est couverte par Android TV 10. Les E/S incluent 3x ports HDMI, 2 x USB, un port Ethernet, un SPDIF et un DVB-T2 Port. Il y a une paire de haut-parleurs de 12 W et un tweeter avec prise en charge du son surround Dolby Atmos.

Le prix de Realme Smart TV 4K commence à 27 999 INR (385 $) pour le modèle 43 pouces et va jusqu’à 39 999 INR (550 $) pour la version 50 pouces. Les ventes en Inde commencent le 4 juin.