Annonce du programme de la première mi-temps de la saison 9 de Pro Kabaddi

Le calendrier de la première moitié de la saison 9 de Pro Kabaddi League a été dévoilé. Il débutera le 7 octobre au Shree Kanteerava Indoor Stadium à Bengaluru et se déplacera au Shree Shivchhatrapati Sports Complex (Badminton Court), Balewadi, Pune le 28 octobre pour sa prochaine étape.

Cette saison, la ligue est prête à accueillir à nouveau les fans de kabaddi dans le stade et à leur réserver un régal. Il y aura une grande ouverture avec trois en-têtes sur les trois premiers jours. Dans le calendrier publié pour les 66 matchs, chaque match est unique et au cours des 2 premiers jours, les fans pourront regarder les 12 équipes jouer un match. Les fans seront également divertis avec des en-têtes triples tous les vendredis et samedis, tout au long de la phase de ligue de la saison 9 de vivo PKL.

🚨 Marquez vos calendriers 🚨#vivoProKabaddi La saison 9️⃣ est là et nous avons hâte de vous accueillir à nouveau ❤️ pic.twitter.com/iDMMapz5uR — ProKabaddi (@ProKabaddi) 26 août 2022

La saison 9 débutera avec les champions de retour de la saison 8, Dabang Delhi KC qui lancera sa campagne de retour face à U-Mumba le 7 octobre, suivi du Southern Derby de la ligue lors du deuxième match, Bengaluru Bulls vs Telugu Titans. UP Yoddhas affrontera les Jaipur Pink Panthers lors du dernier match de la journée d’ouverture.

Le calendrier de la deuxième partie sera publié fin octobre pour aider les 12 équipes à évaluer et à reconstruire leurs stratégies de compétition pour la seconde moitié du tournoi.

Parlant du calendrier de la saison 9 de PKL, Anupam Goswami, responsable des ligues sportives, commissaire des sports et de la ligue Mashal, vivo Pro Kabaddi League, a déclaré: “vivo PKL Season 9 devrait apporter l’action à haute tension du meilleur kabaddi du monde avant Amateurs de sports indiens dans les trois villes sélectionnées de Bangalore, Pune et Hyderabad. Comme pour chaque saison PKL vivo précédente, la saison 9 établira des références solides par la Ligue et son partenaire de diffusion, ainsi que nos 12 équipes, pour poursuivre la croissance de kabaddi en Inde pour les fans de kabaddi dans les stades et à l’écran ».

