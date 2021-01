Realme a annoncé le programme d’accès anticipé Realme UI 2.0 pour le X50 5G et le X50m 5G en Chine. Les personnes intéressées peuvent participer au programme en se rendant au Réglages > Mise à jour logicielle sur leur téléphone, en cliquant sur l’icône d’engrenage dans le coin supérieur droit, puis sur « Version d’essai », et soumettez les détails requis.

Une fois ces étapes terminées et que vous êtes inscrit au programme d’accès anticipé, la version d’accès anticipé Realme UI 2.0 basée sur Android 11 arrivera sur votre téléphone avant le 29 janvier. Mais notez qu’il n’y a que 200 emplacements, donc vous voudrez pour être rapide si vous ne voulez pas attendre pour avoir un avant-goût d’Android 11 et du dernier skin Android personnalisé de Realme.







Realme X50 5G • Realme X50m 5G

Il convient également de mentionner que les versions d’accès anticipé ne sont pas aussi stables que les versions officielles, il est donc préférable d’éviter de les installer sur les appareils principaux.

Si vous souhaitez continuer, assurez-vous d’avoir sauvegardé toutes vos données avant de procéder à l’installation et d’avoir au moins 60% de batterie et 5 Go de stockage disponibles sur votre smartphone.

Vous pouvez vous rendre sur le lien source ci-dessous pour plus de détails.

La source (en chinois) | Via