La mini montre intelligente Amazfit GTS 2 de Huami sera en pré-réservation en Inde à partir du 26 décembre, a révélé la société. La société de vêtements a récemment dévoilé l’Amazfit GTR 2 et l’Amazfit GTS 2 en Inde, qui sont également disponibles en pré-réservation pour le moment. Les caractéristiques notables de l’Amazfit GTS 2 mini incluent un écran AMOLED toujours allumé et un capteur optique PPG pour une surveillance continue de la fréquence cardiaque. Il est censé fournir jusqu’à 14 jours d’utilisation typique sur une seule charge.

Le prix mini de l’Amazfit GTS 2 en Inde est fixé à 6 999 Rs. Les clients peuvent pré-commander la montre intelligente via le site Web Amazon India ou Amazfit India dans les options de couleur Flamingo Pink, Midnight Black et Sage Green. Les détails exacts de la disponibilité du GTS 2 mini restent flous, et de plus amples informations de la part de la société sont attendues sous peu. Pendant ce temps, l’Amazfit GTS 2 a un prix de Rs 12 999, et l’Amazfit GTR 2 Classic Edition est au prix de Rs 13 499.

L’Amazfit GTS 2 mini ressemble à la vanille GST 2 avec son cadran de forme carrée et ses bords incurvés. La montre a également une couronne numérique sur le côté droit. Il contient un écran AMOLED de 1,55 pouces avec une résolution de 306×354 pixels et une densité de pixels de 301ppi. La smartwatch dispose d’un corps en alliage d’aluminium qui pèse 19,5 grammes. L’Amazfit GTS 2 mini est livré avec des fonctionnalités telles que la surveillance de la fréquence cardiaque 24 heures sur 24, le Huami BioTracker 2 et le capteur de saturation en oxygène sanguin (SpO2). Il est également livré avec plus de 50 cadrans de montre et 70 modes sportifs.

L’Amazfit GTS 2 mini de Huami est également capable de suivre le cycle menstruel, les niveaux de stress et la qualité du sommeil. Les utilisateurs peuvent contrôler la musique et recevoir des notifications d’applications directement sur la smartwatch. En termes de compatibilité, l’Amazfit GTS 2 mini est compatible avec les appareils fonctionnant au moins sous Android 5.0 ou iOS 10.0. Comme mentionné, l’appareil est censé fournir 14 jours d’autonomie (par charge) avec sa batterie de 220 mAh. Les utilisateurs peuvent gérer et suivre les données via l’application Zepp.