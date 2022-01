Annonce du premier essai de vaccin contre le VIH utilisant la technologie Covid Jab

Moderna lance des essais cliniques préliminaires d’un vaccin contre le VIH utilisant la même technologie que le jab Covid du géant pharmaceutique

Moderna a annoncé qu’en collaboration avec l’International AIDS Vaccine Initiative (IAVI), la société de biotechnologie a lancé un essai de phase I de son vaccin à ARNm contre le VIH dans une installation de Washington, DC.

L’essai – dont les premières doses ont déjà été administrées à la George Washington University School of Medicine and Health Sciences (GWU) – se concentre sur la production d’un vaccin contre le VIH en utilisant la même technologie qui a aidé à développer l’inoculation Covid-19 de Moderna.

« La recherche d’un vaccin contre le VIH a été longue et difficile, et disposer de nouveaux outils en termes d’immunogènes et de plateformes pourrait être la clé pour progresser rapidement vers un vaccin efficace et urgent contre le VIH », Le Dr Mark Feinberg, président et chef de la direction d’IAVI, a déclaré dans un communiqué à propos de l’essai.

Alors que le VIH est désormais gérable avec des médicaments, permettant de réduire les charges virales à des niveaux indétectables et non transmissibles, aucun vaccin n’a été développé pour le virus – et plusieurs candidats ont échoué lors des essais cliniques.

Le vaccin Moderna cherche à utiliser la technologie de l’ARN messager, ou ARNm, pour apprendre aux cellules du receveur à fabriquer des protéines qui déclenchent des réponses immunitaires pour combattre une infection potentielle.

Parallèlement au vaccin primaire testé par les chercheurs, Moderna travaille sur un vaccin de rappel pour délivrer une réponse immunitaire chez les personnes qui reçoivent le vaccin, protégeant les receveurs de l’exposition au virus à l’avenir.

L’essai implique 56 personnes, dont 48 recevant une ou les deux doses du vaccin et 32 ​​recevant également le rappel. Huit des participants à l’essai recevront juste la piqûre de rappel.

La phase I devrait durer six mois, permettant aux chercheurs de surveiller les receveurs pour évaluer l’efficacité et l’innocuité du vaccin avant de procéder à d’autres essais cliniques.