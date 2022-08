Annonce du premier candidat au conseil pour Lake Country

Bib Patel dit qu’il se sent humilié par tous ceux qui lui ont demandé de se présenter à la mairie

Bib Patel et sa famille dans un selfie publié sur Facebook en septembre 2020 (Bib Patel/Facebook)

Un nom est finalement entré dans la course pour Lake Country Council.

Bib Patel s’est rendu sur Facebook le 2 août pour annoncer sa candidature au poste de conseiller général.

Patel dit qu’il n’a aucune expérience en politique en dehors de sa candidature à la vice-présidence du premier cycle du secondaire et demande aux gens d’être patients pendant qu’il se met au courant du processus.

Patel, le fils d’immigrants de l’Inde, a déménagé à Lake Country après avoir passé une grande partie de sa vie à Calgary.

Il dit qu’il a une passion pour le service et veut avoir plus de dialogue et d’engagement avec la communauté.

Pour le moment, le Calendrier n’a confirmé aucun autre candidat pour les prochaines élections municipales.

@thebrittwebster

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Élection municipale en Colombie-BritanniqueConseil municipalLake Country