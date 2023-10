Annonce du OnePlus 11r Solar Red avec 512 Go de stockage interne | Actualités technologiques

Nouvelles Technologie Technologie Annonce du OnePlus 11r Solar Red avec 512 Go de stockage interne

Le téléphone est toujours basé sur le même SoC Snapdragon 8+ Gen 1 associé à 18 Go de RAM et 512 Go de stockage interne.

La variante Solar Red du OnePlus 11r (Crédit image : OnePlus)

Écoutez cet article

Votre navigateur ne supporte pas l’élément audio.



OnePlus a officiellement dévoilé une nouvelle variante de son populaire smartphone OnePlus 11r. Outre la nouvelle couleur Solar Red, il s’agit également du premier smartphone de la société dans le pays à offrir 512 Go de stockage interne ainsi que 18 Go de RAM. Le smartphone est déjà en vente via Amazon pour Rs 45 999.

Les plus lus 1

Un Scindia fait place à un autre ? Le BJP est en effervescence après que Yashodhara Raje ait dit « au revoir » à Shivpuri 2

Mises à jour en direct d’Israël-Palestine News : Israël met en garde contre une longue guerre ; au moins 313 Palestiniens tués dans des frappes aériennes à Gaza Voir plus

La variante OnePlus 11r Solar Red présente un panneau arrière en cuir végétalien avec une texture unique, qui devrait offrir une bonne adhérence. Le téléphone est toujours basé sur le même SoC Snapdragon 8+ Gen 1 associé à 18 Go de RAM et 512 Go de stockage interne. Dans le cadre de l’accord, OnePlus propose également un abonnement gratuit à 6 stockages cloud Google One avec chaque achat de OnePlus 11r.

Vous avez épuisé votre

limite mensuelle d’histoires gratuites. Pour continuer la lecture,

inscrivez-vous ou connectez-vous simplement

Continuez à lire ceci et d’autres histoires premium avec un abonnement Express.

Cet article premium est gratuit pour le moment. Inscrivez-vous pour lire plus d’histoires gratuites et accéder aux offres des partenaires.

Continuez à lire ceci et d’autres histoires premium avec un abonnement Express.

Ce contenu est exclusif à nos abonnés. Abonnez-vous maintenant pour obtenir un accès illimité aux histoires exclusives et premium de The Indian Express.

Ce smartphone de milieu de gamme supérieur de OnePlus est doté d’un écran AMOLED incurvé de 120 Hz avec une résolution FHD+. Le smartphone est alimenté par une batterie de 5 000 mAh prenant en charge une charge rapide de 100 W via le port USB-C avec des vitesses de transfert de données limitées à l’USB 2.0. Le téléphone dispose d’une configuration triple caméra à l’arrière avec un jeu de tir principal de 50 MP, un objectif ultra grand angle de 8 MP et un objectif macro de 2 MP. Le smartphone dispose également d’une caméra selfie de 16 MP à l’avant, avec prise en charge d’une capacité d’enregistrement vidéo jusqu’à 1080p. De même, le OnePlus 11r standard avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne est disponible pour Rs 39 999 et la variante 12 Go de RAM et 256 Go de stockage du OnePlus 11r se vend au prix de Rs 44 999, ce qui rend la nouvelle variante Solar Red du OnePlus 11r est une variante vraiment rentable, en particulier pour ceux qui souhaitent une variante de stockage plus élevée.