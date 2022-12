Annonce du nouveau président du Waubonnee Community College – Shaw Local

Le conseil d’administration du Waubonnee Community College a choisi Brian Knetl pour occuper le poste de cinquième président du collège. Le conseil prendra des mesures officielles pour nommer Knetl lors de sa réunion du 14 décembre. La présidente actuelle du collège, Christine J. Sobek, prend sa retraite le 4 janvier 2023, après plus de 21 ans à ce poste.

Knetl est actuellement prévôt et vice-président exécutif des affaires académiques et étudiantes au Grand Rapids Community College. À ce titre, il est responsable de la planification stratégique et de l’orientation de tous les aspects de l’enseignement et de l’apprentissage à l’appui de la réussite des élèves. En 2018-2019, il a terminé le programme de bourses présidentielles Aspen pour l’excellence des collèges communautaires.

Son expérience dans l’administration des collèges communautaires a commencé en tant que doyen adjoint au Moraine Valley Community College à Palos Hills, après quoi il a passé 10 ans au Harper College à Palatine, où il a été prévôt par intérim, prévôt associé, doyen des arts libéraux et doyen associé fondateur. du Centre pour l’engagement des professeurs auxiliaires.

Avant sa transition vers l’administration, Knetl était membre à temps plein du corps professoral du département de théâtre de l’Université Saint Mary’s à Winona, Minnesota.

Il est titulaire d’un baccalauréat en théâtre de l’Université Saint Mary’s, d’une maîtrise en théâtre de l’Université d’État du Texas et d’un doctorat en programmes d’études et en enseignement de l’Université Loyola de Chicago.

Le comité de recherche présidentielle de Waubonse comprenait des représentants sélectionnés de tous les groupes d’employés à temps plein, des étudiants, de la communauté et du conseil d’administration. Après que le comité de recherche ait aidé à identifier trois finalistes, le conseil d’administration a mené des entretiens sur le campus, qui comprenaient des forums ouverts conçus pour recueillir des commentaires supplémentaires de tous les employés, étudiants et anciens.