Annonce du lauréat du prix de la citoyenneté SAR du lycée La Salle-Pérou – Shaw Local

Hope Eldridge, senior du lycée La Salle-Pérou, a été nommée lauréate du prix de la citoyenneté des fils de la révolution américaine 2022-2023.

Cette haute distinction est décernée à un senior sur la base des qualités de fiabilité, de service, de leadership et de patriotisme à un degré exceptionnel. Eldridge a été choisie pour cet honneur par ses collègues seniors et par le corps professoral. Elle sera reconnue lors du programme de prix seniors en avril. Eldridge est la fille de Tim et Kathy Eldridge, de La Salle.

“Hope est un étudiant modèle pour le prix SAR”, a déclaré Ingrid Cushing, directrice de LP. «C’est une étudiante qui a soif d’apprendre, qui se pousse à bien faire et qui fait tout son possible pour aider les autres. Elle démontre une volonté d’aller au-delà qui la distingue des autres.

Eldridge est impliqué dans de nombreuses activités au LPHS, notamment Key Club, Renaissance, piste, Link Crew, Harbour Homeroom et basket-ball. Quant à ses projets futurs, Eldridge a l’intention de poursuivre ses études en étudiant la biologie à l’Université Loyola avec l’intention de poursuivre une carrière médicale.