Annonce du lauréat du prix de la citoyenneté DAR du lycée La Salle-Pérou – Shaw Local

Taylor Martyn, senior du lycée La Salle-Pérou, a été nommé lauréat du prix de la citoyenneté des filles de la révolution américaine 2022-2023.

Cette haute distinction est décernée à un senior sur la base des qualités de fiabilité, de service, de leadership et de patriotisme à un degré exceptionnel. Martyn a été choisie pour cet honneur par ses collègues seniors et par le corps professoral. Elle sera reconnue lors du programme de prix seniors en avril. Martyn est la fille de Michael et Tammi Martyn d’Oglesby.

“Nous sommes si fiers des réalisations de Taylor”, a déclaré Ingrid Cushing, LP principal. « Elle mérite amplement le prix DAR, car elle est un exemple de fiabilité, de service et de leadership dans l’école et la communauté. Grâce à son travail acharné, elle a gagné le respect de ses pairs et du personnel du LPHS.

Martyn est impliqué dans de nombreux sports et activités au LPHS : volley-ball, basket-ball, softball, commissaire Link Crew, Super Fan Leader, conseil étudiant, leader Harbour Homeroom, vice-président du conseil étudiant et visiteur du Rotary étudiant. Elle est érudite de l’État de l’Illinois. Quant à ses projets futurs, Martyn a pour objectif de fréquenter une université de quatre ans, où elle jouera au softball et se spécialisera en sciences de la santé dans le but de devenir assistante médicale.