Annonce du grand gagnant du Prix de dessin d’architecture 2023

“‘(Re)membering the See Monster’ par Eldry John Infante – Gagnant général” . Image gracieuseté de WAF

Le Festival et le Prix mondial d’architecture, en collaboration avec les co-commissaires Make Architects et le Sir John Soane’s Museum, ont annoncé l’architecte et illustrateur philippin Eldry John Infante comme grand gagnant du prix 2023. Prix ​​de dessin d’architecture. Le dessin récompensé, intitulé « (Re)membering the See Monster », est une représentation multimédia d’une plate-forme pétrolière disparue. L’image vise à inviter à des conversations sur le thème de la réutilisation, allant au-delà de la physicalité de la structure.

Selon le jury, le dessin d’Eldry John Infante a été salué pour son récit cinématographique, présentant une composition de panneaux de type collage, contribuant tous à sa narration. Le dessin hybride expérimente différentes conventions de représentation, utilisant à la fois des techniques numériques et dessinées à la main pour créer une image attrayante, qui peut servir de point de départ à des conversations sur l’avenir de ces impressionnants « monstres marins ».

Le dessin a déjà été sélectionné comme gagnant de la catégorie hybride, tandis que le dessin à l’encre de Ben Johnson de l’église Grundtvig de Copenhague a reçu le prix de la catégorie dessiné à la main, et le dessin d’Eugene Tan, « La carte archatographique du paysage incomplet de Pedra Branca », a été reconnu comme le gagnant de la catégorie numérique.

Nous avons été impressionnés par ce dessin habile et détaillé qui a été manipulé numériquement pour créer une composition très dynamique et variée. L’une des forces particulières du dessin réside dans la manière dont il utilise une variété de langages visuels, qui transmettent tous des informations sur le fonctionnement des bâtiments. – Directrice des expositions au Musée Sir John Soane et juge du prix, Louise Stewart

À gauche : « (Re)membering the See Monster » par Eldry John Infante ; Centre : La carte archatographique du paysage incomplet de Pedra Branca’ d’Eugene Tan ; À droite : « Grundtvig » de Ben Johnson. Image gracieuseté du Prix de dessin d’architecture. Image gracieuseté de WAF

L’annuaire Prix ​​de dessin d’architecture présente des entrées dans trois catégories distinctes : dessinées à la main, numériques et hybrides. Le concours, qui en est désormais à sa 7e édition, a attiré près de 250 dessins du monde entier, la majorité des candidatures étant dans la catégorie dessins à la main. Les gagnants de ces catégories ont été annoncés plus tôt en novembre 2023. Tous les dessins gagnants et présélectionnés seront exposés au Musée Sir John Soane et seront accessibles au public du 31 janvier au 3 mars 2024. Cette édition du prix et de l’exposition a été réalisé avec le soutien de la marque italienne Groupe Iris Ceramica.