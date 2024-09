Annonce du classement de la réputation des marques de cinéma en septembre

L’Institut coréen de recherche commerciale a révélé les classements de réputation de marque de ce mois pour les acteurs de cinéma !

Les classements ont été déterminés grâce à une analyse de la participation des consommateurs, de la couverture médiatique, de l’interaction et des indices de sensibilisation communautaire de 50 stars de cinéma populaires, en utilisant des mégadonnées collectées du 16 août au 16 septembre.

Jo Jung Suk Jo Jung Suk est arrivé en tête de la liste de ce mois avec un indice de réputation de marque de 7 011 133, ce qui représente une augmentation de 59,30 % de son score depuis août. Les expressions les mieux classées dans son analyse de mots-clés comprenaient « Pilot », « A-List to Playlist » et « The Land of Happiness », tandis que ses termes associés les mieux classés comprenaient « success », « challenge » et « release ». L’analyse positivité-négativité de Jo Jung Suk a également révélé un score de 86,91 % de réactions positives.

Um Tae Goo a grimpé à la deuxième place avec un indice de réputation de marque de 6 640 667, marquant une augmentation de 90,15 pour cent de son score depuis le mois dernier.

Jung Hae In a grimpé à la troisième place après avoir constaté une augmentation stupéfiante de 182,38 % de l’indice de réputation de sa marque depuis août, portant son score total à 5 ​​858 262.

Cha Seung Won a grimpé à la quatrième place après avoir bénéficié d’une augmentation considérable de 381,66 % de son indice de réputation de marque, portant son score total à 4 419 305 pour le mois de septembre.

Enfin, Go Youn Jung a complété le top cinq avec un indice de réputation de marque de 4 204 077, marquant une augmentation de 32,42 % de son score depuis août.

Découvrez le top 30 de ce mois ci-dessous !

