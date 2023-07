Annonce du calendrier et des nouvelles récompenses de la I-League pour la prochaine saison

La saison I-League 2023-24 devrait débuter la première semaine d’octobre et la Ligue indienne féminine pourrait se tenir du 18 novembre au 16 mars, a annoncé jeudi la Fédération indienne de football (AIFF).

Lors d’une réunion avec les clubs, l’AIFF a évoqué la possibilité d’avoir la I-League sous différents formats.

Une longue discussion a eu lieu sur les avantages et les inconvénients des formats, dont la direction de l’AIFF a pris note. Une décision à ce sujet sera prise ultérieurement.

Les clubs de la I-League ont également été invités à améliorer les conditions de leur terrain et à installer des projecteurs pour leurs matchs.

Une série de récompenses ont également été annoncées pour la I-League – Meilleur pitch, Meilleure organisation de match et Meilleures activités médiatiques. Le prix gagnant pour chaque catégorie est de Rs 2,5 lakh, tandis que celui des finalistes est de Rs 1,5 lakh.

La réunion IWL a commencé avec l’annonce que le Gokulam Kerala FC était autorisé à participer au championnat des clubs féminins de l’AFC (pilote) 2023 après que l’AIFF a demandé à l’organisme asiatique de leur permettre de participer à l’édition 2023 en tant que vainqueurs de la Ligue indienne des femmes 2022-23.

L’introduction de la licence de club avant le début de la saison conformément aux normes de l’AFC a également été proposée par l’AIFF lors de la réunion afin de répondre aux exigences de l’AFC, qui entreront en vigueur à partir de la saison 2024-25 pour le championnat des clubs féminins de l’AFC.

La saison 2023-24 de la ligue de football féminin se composera de deux niveaux – la IWL avec huit équipes jouant à domicile et à l’extérieur et une deuxième division, qui comprendra les huit équipes restantes de la saison 2022-23 IWL et les vainqueurs de la ligue d’État.

Les deux meilleures équipes de deuxième division seront promues à la IWL 2024-25.

Les clubs ont proposé leurs stades pour la saison IWL 2023-24 – Gokulam Kerala FC (EMS Corporation Stadium, Kozhikode), Kickstart FC (Bangalore Football Stadium, Bengaluru), Sethu FC (Jawaharlal Nehru Stadium, Chennai), Sports Odisha (Kalinga Stadium, Bhubaneswar), Odisha FC (Kalinga Stadium, Bhubaneswar), HOPS FC (Jawaharlal Nehru Stadium, New Delhi) et East Bengal FC ( Sol du Bengale oriental, Kolkata).

« Les dates provisoires suggérées par l’AIFF pour la saison Hero IWL 2023-24 sont du 18 novembre 2023 au 16 mars 2024 », a déclaré l’AIFF dans un communiqué de presse.

Le secrétaire général de l’AIFF, Shaji Prabhakaran, a déclaré: «Nous travaillons à créer le bon impact et la bonne valeur pour la Hero I-League et la Hero IWL. Il est de notre responsabilité de veiller à ce que la ligue soit durable pour les clubs et de la rendre plus compétitive. »

