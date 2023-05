Annonce désastreuse de la campagne 2024 de Ron DeSantis sur Twitter

La campagne de Ron DeSantis a été fondée sur sa compétence. Contrairement à l’indiscipliné Donald Trump, il ne s’en prendra pas à Twitter, ne sera pas consommé par de petites rancunes ou même n’inspirera pas une foule indisciplinée pour attaquer le Capitole américain. Au lieu de cela, DeSantis se présente comme le candidat qui fait avancer les choses. Il vante qu’il combat «la guerre contre le réveil» et gagne en transformant l’État swing de Floride en un bastion républicain.

Puis, mercredi soir, il a annoncé sa candidature à la présidentielle sur Twitter Spaces avec Elon Musk et le milliardaire David Sacks.

Pour le moins que l’on puisse dire, ce fut un désastre. Le flux audio s’est interrompu, les utilisateurs ont été continuellement expulsés de l’application et, pendant les 20 premières minutes, tout ce que tout le monde pouvait entendre était des commentaires, de la musique d’attente et une diaphonie occasionnelle alors que Sacks et Musk essayaient de comprendre exactement ce qui se passait. . C’était le chaos et l’anarchie.

Finalement, l’espace Twitter a été relancé, et il a finalement attiré environ 300 000 auditeurs à son apogée alors que DeSantis lisait en grande partie un discours de souche avant de s’engager dans une conversation plutôt guindée avec Musk et Sacks qui était entrecoupée d’interjections de partisans de DeSantis – comme Steve Deace, une personnalité conservatrice, à qui on a demandé « Avez-vous un commentaire ou une question? » avant de recevoir un rappel pour réactiver le son. Deace, comme la plupart des invités triés sur le volet sur l’espace Twitter, avait à la fois un commentaire et une question. Au cours de l’événement, Musk a reçu presque autant d’éloges que DeSantis, car la conversation a finalement dérivé vers des sujets conviviaux sur Twitter tels que Bitcoin et DEI (diversité, équité et inclusion), une phrase qui n’a jamais été énoncée pour ceux qui s’étaient connectés mais étaient pas assez chroniquement en ligne pour obtenir la référence.

Sans aucun problème, lancer la campagne sur un espace Twitter aurait été bizarre. C’était un média où DeSantis était capable de combiner tous les clichés d’un discours de campagne conventionnel avec l’attrait visuel d’une conférence téléphonique. Il a attiré une audience cumulée qui était plus petite que ce qu’il aurait obtenu sur n’importe quel réseau câblé unique, sans parler d’un déploiement qui aurait été couvert en direct par les trois stations de télévision du réseau potentiel.

Mais avec le déploiement raté, la taille de l’audience de l’annonce de DeSantis est devenue une note secondaire. Au lieu de cela, la campagne Biden et la campagne Trump ont pu troller le gouverneur de Floride sur l’échec, et c’est devenu le thème dominant de la nuit. Il était difficile de penser à une annonce de campagne plus ratée ces derniers temps – sauf peut-être quand, en 2015, Lincoln Chafee a annoncé sa candidature à la présidence depuis un auditorium à moitié vide d’un collège de banlieue de Virginie en exhortant les États-Unis à adopter le système métrique.

Par la suite, DeSantis a fait un peu de nettoyage dans une interview de Fox News avec son ancien collègue du Congrès Trey Gowdy de Caroline du Sud. Gowdy a posé des questions politiques de base à DeSantis pour partager son point de vue sur divers sujets, de l’avortement à l’environnement en passant par l’Ukraine. DeSantis a en fait avancé certaines positions politiques de fond, s’engageant à destituer le directeur du FBI Christopher Wray de ses fonctions dès son premier jour en tant que président et attaquant la Réserve fédérale pour ne pas se concentrer simplement sur « un dollar stable ». Il a également vanté des lignes familières sur la guerre culturelle. « Le virus de l’esprit éveillé est fondamentalement une forme de marxisme culturel », a déclaré DeSantis à Gowdy. « En fin de compte, c’est une attaque contre la vérité. »

Mais même DeSantis lui-même a concédé quel serait le titre du jour au début de l’interview, admettant que son annonce « a brisé l’espace Twitter » après que Gowdy ait plaisanté en disant : « Je ne peux pas vous promettre que je ne m’écraserai pas, mais Fox News ne tombera pas en panne pendant cette interview.

Aussi embarrassant qu’ait été le lancement, il n’a pas été fatal. Après tout, il reste plus de six mois avant les caucus de l’Iowa et, même selon les normes d’une campagne présidentielle normale, il existe un nombre remarquable de variables dans la primaire du GOP de 2024 qui pourraient tout bouleverser (après tout, le favori est sous inculpation). Mais, comme le dit le cliché, vous n’avez jamais une seconde chance de faire une première impression. Pour des millions d’Américains, leur présentation à Ron DeSantis en tant que candidat à la présidence ne sera pas une chance de le voir comme un guerrier de la culture conservatrice, ni comme un vétéran de la Marine et un père de famille. Au lieu de cela, ils apprendront d’abord à le connaître comme le gars qui a foiré sa propre annonce de campagne.