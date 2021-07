Annonce des ZTE Buds et LiveBuds Pro

Le tout nouveau Axon 30 5G n’était pas le seul nouveau produit lancé par ZTE aujourd’hui, il a été rejoint par les écouteurs ZTE Buds et LiveBuds Pro TWS. Les Buds standard sont livrés avec un design de type AirPods avec des embouts semi-intra-auriculaires ovales et un boîtier rectangulaire. LiveBuds Pro présente un look intra-auriculaire avec des embouts en silicone réglables et un boîtier de charge plus arrondi.

ZTE LiveBuds Pro

Chaque ZTE Bud ne pèse que 3,4 grammes et offre une protection contre l’eau et la transpiration. Les écouteurs sont également livrés avec une réduction du bruit des appels et leur boîtier contient une batterie de 500 mAh. LiveBuds Pro apporte une suppression active du bruit propulsée par trois microphones sur chaque oreillette. Ils sont résistants à l’eau et à la transpiration et leur autonomie totale avec le boîtier est évaluée à 24 heures.





Bourgeons ZTE

Les ZTE Buds et LiveBuds Pro sont tous deux disponibles en noir et blanc. Les bourgeons coûtent 169 CNY (26 $) tandis que LiveBuds Pro coûte 349 CNY (54 $). Les prix internationaux et les détails de disponibilité n’ont pas encore été divulgués.