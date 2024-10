Annonce des World Drone Photography Awards 2024

La photo de drone gagnante, Drifting in Space Gilad Topaze

Les gagnants du Prix ​​mondiaux de la photo par drone ont été annoncés lors d’une cérémonie à Sienne, en Italie, le 28 septembre 2024. Le concours annuel des meilleures photographies aériennes au monde est ouvert aux photographes professionnels et amateurs et est jugé par un jury composé de cinq photographes, cinéastes et conservateurs professionnels internationaux.

Le photographe israélien Gilad Topaz a été choisi comme grand gagnant des Drone Photo Awards pour son travail époustouflant Dérive dans l’espace. Cette image captivante (dans la catégorie Personnes) raconte son expérience aventureuse dans les eaux glaciales de la mer Baltique, en Suède, à bord d’un brise-glace. Lorsque le navire s’est arrêté, il a formé une piscine de fortune dans laquelle Gilad et ses compagnons ont enfilé des combinaisons spéciales pour plonger. Il raconte : « Lors d’une navigation en bateau sur un brise-glace, nous avons eu l’occasion de nager dans la mer Baltique gelée lorsque le brise-glace s’est arrêté à au milieu de la mer. La piscine a été créée par le brise-glace et les maillots de bain en caoutchouc nous ont gardés au chaud. Pour moi, c’était comme si nous étions des astronautes dérivant dans l’espace.

Les œuvres photographiques par drone nominées ont été sélectionnées parmi plus de 2 000 clichés soumis en provenance de 113 pays et répartis en neuf catégories. Les œuvres proviennent de photographies aériennes et de vidéos capturées par diverses méthodes, notamment à partir d’avions à voilure fixe, d’hélicoptères, de véhicules aériens sans pilote, de ballons, de dirigeables, de dirigeables, de fusées, de cerfs-volants et de parachutes.

Abstrait

Fortement félicité dans la catégorie Résumé. Dragon de Feu de Jeroen Van Nieuwenhove Jeroen Van Nieuwenhove

Arbre de la vie par Isabelle Tabacchi gagné dans la catégorie Résumé. Une vue aérienne du talent artistique de la nature dans les hauts plateaux d’Islande. Les rainures, les rivières et la végétation convergent pour former un motif semblable à un arbre, mettant en valeur la créativité de la nature alors qu’elle peint une œuvre d’art complexe sur le paysage islandais accidenté.

Nature

Veine moulue de Xiaoying Shi détaille les formations géologiques uniques et captivantes de Factory Butte, dans l’Utah, où Xiaoying avait visité et photographié trois fois avant le tournage. Après avoir acquis un drone, il n’a pas perdu de temps et est revenu pour un autre tournage. Ce n’est que le troisième jour qu’il a finalement rencontré la lumière chaude et faible qu’il recherchait, ce qui a donné un effet de texture plus fort et plus attrayant.

Personnes

Les migrants traversent la jungle lors de voyages clandestins à travers le Darien Gap, Panama AFP

Bucha, la ville de la mort de Carol Guzy était un gagnant difficile à voir dans la catégorie Personnes. Les sacs mortuaires de personnes récupérées dans une fosse commune sont alignés dans un cimetière alors que les enquêteurs commencent la sombre tâche d’évaluer les preuves de crimes de guerre à Bucha, en Ukraine, le 9 avril 2022. Des débris de guerre et des corps jonchent les rues, récemment libérées des Russes. profession. Dans la catégorie Personnes, les migrants ont été particulièrement appréciés en randonnée à travers la jungle lors de voyages clandestins à travers le Darien Gap, au Panama, de Luis Acosta (Colombie).

Série

Royaume du flamant rose de Paul Mckenzie est une superbe série de prises de vue aériennes. Les flamants nains prospèrent dans certains des environnements les plus difficiles de la planète, caractérisés par des températures de l’air brûlantes et des eaux caustiques. Ces conditions sont idéales pour produire leur source alimentaire de base, les cyanobactéries, que les flamants roses récoltent à l’aide de leur bec unique. Les environnements lacustres manquent également de presque tous les prédateurs potentiels, ce qui témoigne du triomphe de leur adaptation évolutive. Vus d’en haut, les lacs soda offrent un mélange fascinant et en constante évolution de couleurs et de motifs, offrant un complément photographique parfait aux flamants roses.

Sport

L’action minimaliste d’Alex Berasategi a remporté la catégorie Sport Alex Berasategi

Le gagnant dans la catégorie Sport était l’image d’un skateur. Le tournage de Action minimaliste d’Alex Berasategi a eu lieu dans la ville natale d’Alex, Azpeitia, dans le but de capturer une image pour l’affiche du premier anniversaire du nouveau Skate Park. Sur la photo, Alex s’est concentré sur les lignes et la disposition de la piste pour créer un visuel convaincant.

Urbain

Rocket de Yuriy Stolypin a gagné dans la catégorie Urban Youri Stolypine

Fusée par Youri Stolypine présente le plus haut gratte-ciel d’Europe vu du point de vue le plus élevé possible avec le drone. Il a été capturé après des mois de planification méticuleuse et d’attente de conditions météorologiques idéales.

Vidéo

1 million de bombes avant par Vlad Vasylkevych gagné dans la catégorie vidéo. Il dit : « J’aime l’Ukraine. Pour moi, ce n’est pas un slogan patriotique vide de sens. C’est un sentiment profond qui résonne en moi et fait partie intégrante de mon identité. J’ai toujours rêvé de mettre en valeur la beauté immaculée, la majesté naturelle et les couleurs incroyables de mon pays natal.

Mariage

Love From Above a gagné dans la catégorie Mariage Joanna Zdancewicz

L’amour d’en haut par Joanna Zdancewicz comprend une Volkswagen Beetle offrant une charmante toile de fond alors que les jeunes mariés partagent un tendre baiser.

Faune

Une Romance polaire de Florian Ledoux finaliste dans la catégorie Faune Florian Ledoux

Nettoyage des océans par Toby Nicol gagné dans la catégorie Faune. Pendant environ quatre jours, un énorme cachalot est resté échoué sur les côtes de Perth jusqu’à ce qu’il périsse vers 4h30 du matin un mardi matin. Cette photo a été prise le lendemain, lorsqu’un tigre est arrivé pour faire le travail de la nature. Parmi les autres finalistes figurait A Polar Romance.

Exposition à Sienne avec les finalistes

Les prix de la meilleure photographie créative au monde ont également été annoncés à Sienne et ont donné le coup d’envoi d’une série de sept expositions d’art dans la ville et dans toute la Toscane. L’édition de cette année des Drone Photo Awards marque le dixième anniversaire et comprend une grande exposition Au-dessus de nous seulement le ciel mettant en vedette les finalistes, du 29 septembre au 24 novembre 2024 au Musée d’histoire naturelle, Piazzetta Silvio Gigli, 2 Sienne, Italie.