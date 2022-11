Annonce des rencontres de la Betfred Super League 2023: Warrington vs Leeds en direct sur Sky Sports le jour de l’ouverture | Actualités de la Ligue de Rugby

St Helens continue de travailler avec la LNR pour finaliser les arrangements pour un World Club Challenge avant le début de leur saison 2023.

La saison 2023 de la Betfred Super League débutera le jeudi 16 février alors que les Warrington Wolves affronteront les Leeds Rhinos en direct sur Sky Sports.

La saison régulière en 2023 verra chaque équipe disputer 27 matches – 13 à domicile et 13 à l’extérieur, plus Magic Weekend à St James ‘Park, Newcastle.

Warrington Wolves vs Leeds Rhinos est le premier des 66 matchs qui seront diffusés en direct sur Sky.

Après l’affrontement d’ouverture, les nouveaux visages de la Super League seront en direct sur Sky Sports, alors que les Leigh Leopards nouvellement promus et renommés accueilleront l’ancien entraîneur Paul Rowley et son équipe des Red Devils de Salford au Leigh Sports Village le vendredi 17 février.

Le week-end de Pâques est prévu pour une série de rencontres exceptionnelles alors que Rivals Round reprend le dessus et, pour la première fois, les six matchs seront en direct sur Sky Sports.

L’action commence par une rivalité dans le West Yorkshire alors que Castleford Tigers accueillera Wakefield Trinity le jeudi 6 avril et verra Hull FC contre Hull KR, Wigan Warriors contre St Helens, Leigh Leopards contre Salford Red Devils, Catalans Dragons contre Warrington Wolves et Leeds Rhinos contre Huddersfield. Géants du vendredi au dimanche.

À la fin de la saison régulière, la série Play-Off verra les six meilleures équipes classées s’affronter pour atteindre Old Trafford et les deux meilleures équipes à la fin de la saison régulière seront à seulement 80 minutes de la Grande Finale et recevront un laissez-passer la première semaine avant d’affronter les vainqueurs du troisième contre le sixième et du quatrième contre le cinquième.

Le point culminant de la saison, la grande finale de la Betfred Super League, aura de nouveau lieu à Old Trafford le samedi 14 octobre.

Le Challenge mondial des clubs en préparation

La Super League et St Helens continuent de travailler avec la LNR pour finaliser les arrangements pour un match du World Club Challenge qui se tiendra le week-end des 18 et 19 février avec de plus amples informations à venir lorsque les décisions seront finalisées.

Avec St Helens potentiellement participant au World Club Challenge, leur match d’ouverture contre Huddersfield Giants sera reporté et réorganisé à une date ultérieure dans la saison.