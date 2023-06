Annonce des récipiendaires de la bourse Mimi Bryant 2023 des écoles secondaires Somonauk et Sandwich – Shaw Local

SANDWICH – L’Indian Valley Theatre a annoncé qu’Emily Beckwith, Cadence Goldstein, Payton Penman et Aleksandra Savage sont les récipiendaires de la bourse commémorative IVT Mimi Bryant 2023.

Les bourses ont été remises lors des soirées de remise des prix aux lycées Somonauk et Sandwich, selon un communiqué de presse.

Les boursiers se sont produits dans des groupes, des chorales et des productions théâtrales. Les récipiendaires se sont également portés volontaires pour diverses activités, ont suivi des cours accélérés et des cours de spécialisation et avaient une moyenne pondérée cumulative de 3,6 ou plus.

Beckwith étudie l’enseignement du théâtre à l’Illinois State University. Savage se spécialisera en musique ou en éducation spécialisée et mineure en études théâtrales à NIU. Goldstein envisage de se spécialiser en éducation spécialisée à la Western Illinois University. Penman étudiera la pré-médecine et la biologie à l’Université Evangel.

Mimi Bryant a été membre fondateur de l’Indian Valley Theatre. Bryant était actif à la fois sur scène et dans les coulisses du théâtre. Elle a contribué à donner aux acteurs une chance de se produire et à amener le théâtre communautaire dans la région de Fox Valley.

L’Indian Valley Theatre est une organisation à but non lucratif dédiée à l’appréciation et au développement des arts de la scène dans la région de Fox Valley.

Pour plus d’informations, envoyez un e-mail à [email protected].