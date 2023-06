Annonce des puces AMD Ryzen PRO série 7000 pour les PC et ordinateurs portables professionnels

AMD a annoncé ses nouvelles puces de la série Ryzen PRO 7000 basées sur son architecture Zen4 et construites sur le nœud de fabrication 4 nm. La série Ryzen PRO 7000 arrive moins d’un an après le Ryzen PRO 5000 et est basée sur la plate-forme AM5 évolutive et nécessite de la mémoire DDR5. De plus, la nouvelle série 7000 prend désormais en charge PCIe Gen5.

La série PRO 7000 est destinée aux ordinateurs de bureau professionnels avec le Ryzen 9 PRO 7945, 12C/124T cadencé jusqu’à 5,4 GHz, le Ryzen 7 PRO 7745 8C/16T, fonctionnant jusqu’à 5,3 GHz et le Ryzen 5 PRO 7645, 6C/ 12T pouvant aller jusqu’à 5,1 GHz. Toutes les puces sont cadencées à 65W.

En plus des puces de bureau, la société a présenté la série Ryzen PRO 7040 conçue pour les ordinateurs portables professionnels ultra-minces. La famille PRO 7040 se compose de trois processeurs « HS » et de trois processeurs « U » – les premiers sont évalués à 35-54W tandis que les seconds sont évalués à 15-28W.









Spécifications et fonctionnalités de la série AMD Ryzen PRO 7040

Le Ryzen 9 Pro 7940HS est la puce phare avec des vitesses d’horloge 8C/16T et jusqu’à 5,2 GHz, tandis que la série U à faible puissance a la même configuration 8C/16T mais augmente jusqu’à 5,1 GHz et présente des vitesses d’horloge de base nettement inférieures de 3,3 GHz. .

Alors que les puces de bureau utilisent des graphiques intégrés RDNA 2, la série mobile reçoit le GPU RDNA 3.

Étant donné que la gamme PRO 7000 est entièrement dédiée aux affaires, elle offre une multitude de fonctionnalités de sécurité et de confidentialité, notamment Shadow Stack d’AMD, Microsoft Pluton, AMD Memory Guard et Secure Processor.