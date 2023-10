Annonce des premiers bénéficiaires du programme de prêts aux entreprises liées au cannabis

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

BUREAU DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DU COMMERCE INTERNATIONAL DU COLORADO

DENVER – Le Cannabis Business Office (CBO) du Bureau de développement économique et du commerce international du Colorado (OEDIT) a annoncé les premiers bénéficiaires du programme de prêts aux entreprises de cannabis du Colorado, mis en œuvre en partenariat avec le prêteur à mission NuProject. Ces prêts historiques aideront les entreprises de cannabis agréées en matière d’équité sociale à développer leurs opérations, à augmenter leurs revenus et à conserver ou à créer de nouveaux emplois.

« Les petites entreprises sont un moteur de l’économie du Colorado, et nous sommes ravis de promouvoir une plus grande équité dans l’industrie du cannabis tout en facilitant la croissance de ces entreprises. En élargissant leurs opérations et en ajoutant de nouveaux services, ils seront en mesure d’augmenter leurs revenus, d’améliorer la longévité de leurs entreprises et de créer de nouveaux emplois. C’est une victoire pour les entreprises, leurs communautés et l’économie du Colorado dans son ensemble », a déclaré Eve Lieberman, directrice exécutive de l’OEDIT.

Les sources de financement traditionnelles destinées aux petites entreprises excluent souvent l’industrie du cannabis, ce qui oblige les propriétaires d’entreprises de cannabis à éprouver de plus en plus de difficultés à accéder au capital à mesure qu’ils développent leur entreprise. Pour aider à combler ce déficit de financement, le programme de prêts aux entreprises de cannabis offre des prêts entre 50 000 $ et 150 000 $ pour des rénovations ou des agrandissements, l’achat d’équipement, de biens immobiliers ou l’utilisation comme fonds de roulement.

Les entreprises bénéficiant de prêts lors du premier tour de financement sont :

Distributeurs IDY IDY Distributors, basé à Denver, propose des services de distribution pour l’industrie du cannabis de l’État, en mettant l’accent sur les marchés en croissance et en consolidant les commandes de produits pour les détaillants. Le prêt permettra à IDY d’élargir son offre de services pour inclure l’entreposage et l’exécution des commandes au détail de plusieurs des plus grandes marques de cannabis du Colorado. L’expansion du modèle économique permet la création de nouvelles opportunités d’emploi pour la communauté locale.

Simplement pur Propriété du premier détenteur de licence de marijuana noir et vétéran du pays, Simply Pure, basée à Denver, utilisera ce prêt pour achever la rénovation extérieure d’un dispensaire et démarrer des services de livraison avec Puff Pass, une société d’équité sociale appartenant à des Noirs. De plus, les fonds seront utilisés pour accroître le référencement et le marketing numérique afin de promouvoir la livraison et la sensibilisation locale. La société estime que l’impact de ces deux mises à niveau pourrait entraîner une augmentation des revenus mensuels de 20 000 à 30 000 dollars.



« En tant que partenaire du programme de prêts aux entreprises de cannabis, NuProject permet au Colorado de distribuer rapidement des fonds aux entreprises, ce qui est essentiel pour une industrie en croissance rapide. Les entreprises de cannabis annoncées aujourd’hui sont exactement le type d’entreprises à forte croissance que les États sont intelligents de soutenir financièrement. Combler ce déficit de financement permettra au Colorado de mieux bénéficier de la croissance économique de l’industrie du cannabis, en créant des emplois et en augmentant les recettes fiscales des écoles », a déclaré Jeannette Ward, PDG de NuProject.

NuProject aide divers entrepreneurs à développer leurs activités de cannabis et se spécialise dans les prêts basés sur le caractère, qui aident les propriétaires d’entreprise à obtenir des prêts même s’ils ne disposent pas des actifs traditionnels nécessaires pour obtenir un financement ou s’ils ont rencontré d’autres difficultés pour obtenir un financement. NuProject fournit également une assistance pédagogique et un mentorat pour aider les propriétaires d’entreprise à préparer leurs demandes de prêt, et gérera le programme de prêts aux entreprises de cannabis en tant que fonds de prêt renouvelable en partenariat avec le CBO. L’investissement initial d’un million de dollars devrait permettre de prêter environ 2,9 millions de dollars au cours des 10 prochaines années, créant et conservant d’importants emplois au Colorado. Les entreprises de cannabis qualifiées peuvent demander un prêt lors du deuxième cycle de financement, qui est actuellement ouvert.

Le programme de prêts aux entreprises de cannabis est l’une des nombreuses sources de financement CBO disponibles pour les entreprises de cannabis agréées pour l’équité sociale du Colorado. La Cannabis Business Grant fournit des subventions de base de 20 000 $ à 25 000 $ pour aider les entreprises de cannabis en phase de démarrage avec leurs besoins de démarrage et des subventions de croissance de 50 000 $ pour soutenir les entreprises de cannabis existantes à mesure qu’elles développent ou affinent leurs opérations. Le programme de prêts aux entreprises de cannabis est conçu pour soutenir les entreprises de cannabis plus grandes et mieux établies à mesure qu’elles continuent de croître.

À propos du Bureau du développement économique et du commerce international du Colorado

Le Bureau du développement économique et du commerce international du Colorado (OEDIT) travaille avec des partenaires pour créer un climat commercial positif qui encourage un développement économique dynamique et une croissance durable de l’emploi. Sous la direction du gouverneur Jared Polis, nous nous efforçons de faire progresser l’économie de l’État grâce à une assistance financière et technique qui favorise les activités de développement économique local et régional dans tout le Colorado. OEDIT propose une multitude de programmes et de services adaptés pour soutenir le développement des entreprises à tous les niveaux, y compris des services de fidélisation des entreprises, des services de relocalisation d’entreprises, ainsi que du financement et des incitations pour les entreprises. Notre bureau comprend la division Global Business Development ; Office du tourisme du Colorado ; Bureau de l’industrie des loisirs de plein air du Colorado ; Industries créatives du Colorado ; Division Financement et incitations aux entreprises ; le Réseau de développement des petites entreprises du Colorado ; Bureau des affaires de cannabis ; Bureau du cinéma, de la télévision et des médias du Colorado ; le Bureau des entreprises minoritaires ; Bureau de l’actionnariat salarié ; et Bureau des opportunités rurales. Apprenez-en davantage sur oedit.colorado.gov.

