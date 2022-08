Annonce des lauréats du prix « Community Pioneering Spirit » de Sugar Grove Chamber à Corn Boil – Shaw Local

La Chambre de commerce et d’industrie de Sugar Grove a honoré quatre récipiendaires du prix Community Pioneering Spirit Award 2022 le 29 juillet lors de la cérémonie d’ouverture de Sugar Grove Corn Boil.

Selon un communiqué de presse de la chambre, les récipiendaires de 2022 sont Between Friends Food Pantry of Sugar Grove, Engineering Enterprises, Inc., First National Bank of Omaha – Succursale de Sugar Grove et Old Second Bank à Sugar Grove.

Le programme de récompenses Community Pioneering Spirit récompense les contributions exceptionnelles des efforts individuels ou de groupe de ceux qui donnent continuellement de leur temps, de leur dévouement et de leurs talents à la communauté de Sugar Grove, indique le communiqué.

Les récipiendaires sont reconnus parce qu’ils s’impliquent activement dans la communauté depuis plus de 20 ans en soutenant des projets, des programmes, des événements et des organisations communautaires, indique le communiqué.