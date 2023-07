Annonce des lauréats des bourses d’études Pletsch Charitable Trust 2023-2024 – Shaw Local

Le comité des bourses d’études Elmer et Adolph Pletsch Charitable Trust a annoncé les récipiendaires de la bourse d’études Pletsch Charitable Trust pour l’année scolaire 2023-2024.

Mikenna Boyd, Molly Boyd, Emily Bruch, Adam Currie, Nicholas Currie, Lauren Faletti, Linzee Fay, Nicholas Mattern, Austin Mattingly, Molly Miller, Eli Postula, Renae Ramey, Paityn Skinner, Jaidin Trone, Jacob Weisbrock et Lucas Weisbrock sont les Gagnants des bourses 2023-24.

Chaque année, le Pletsch Charitable Trust attribue des bourses aux diplômés du Putnam County High School qui poursuivent des études de premier cycle dans des domaines liés à l’agriculture. Cette année, la fiducie attribue plus de 170 000 $ en bourses.

Les agriculteurs de longue date du comté de Putnam, Elmer et Adolph Pletsch voulaient s’assurer qu’il y avait des fonds disponibles pour les diplômés du lycée du comté de Putnam poursuivant des études et des métiers liés à l’agriculture. Depuis sa création en 2012, le Pletsch Charitable Trust a accordé plus de 1,5 million de dollars en bourses aux diplômés qualifiés du Putnam County High School.