Annonce des jeux gratuits PlayStation Plus de novembre 2024

Les jeux essentiels gratuits des abonnés PlayStation Plus pour novembre 2024 sont Hot Wheels déchaînés 2, Fil fantôme : Tokyoet Tueur de Death Note à l’intérieur, Sony Interactive Entertainment annoncé mercredi. Les joueurs peuvent télécharger le trio de jeux à partir du 5 novembre.

Hot Wheels déchaînés 2 propose davantage de courses de style arcade avec des voitures, des camions, des motos et des VTT Hot Wheels, tous dotés d’arbres de compétences évolutifs. Déchaîné 2 ajoute de nouveaux emplacements et un éditeur de pistes, vous permettant de créer le parcours de course de jouets impossible de vos rêves. Hot Wheels déchaînés 2 sera disponible sur PlayStation 4 et PlayStation 5 via PS Plus.

Fil fantôme : Tokyo est le jeu d’action-aventure surnaturel à la première personne de Tango Gameworks qui se déroule dans les rues hantées de Tokyo. Nous avons eu une réponse mitigée lors du lancement du jeu en 2022, écrivant dans notre critique « que c’est une expérience attachante. Il y a beaucoup de soin apporté, depuis les détails culturels dans les douces histoires parallèles jusqu’au rendu du monde balayé par la pluie lui-même. Mais quel que soit le charme qu’il y a, il s’enlise dans des décisions de conception frustrantes et une mécanique lente. Fil fantôme : Tokyo sera disponible pour PS5.

Tueur de Death Note à l’intérieur sera lancé le 5 novembre en cadeau PlayStation Plus. Le jeu de déduction sociale en ligne pouvant accueillir jusqu’à 10 joueurs oppose deux équipes aux objectifs différents. Selon la description du jeu par Sony, « les joueurs devront découvrir l’identité de chacun et soit éliminer L qui menace le pouvoir de Kira, soit s’emparer du Death Note. Participez à une bataille d’esprit en incarnant Kira et ses partisans, ou en incarnant L et les enquêteurs du monde de Death Note. En tant qu’adversaires à égalité, les deux équipes s’affrontent pour contrôler le jeu tout en se cachant mutuellement leur véritable identité. Le Death Note est caché parmi les joueurs, menant à un jeu passionnant du chat et de la souris jusqu’à ce qu’une équipe domine l’autre. Tueur de Death Note à l’intérieur sera disponible pour PS4 et PS5.

Les jeux PS Plus de novembre seront disponibles en téléchargement jusqu’au 2 décembre.

PlayStation Plus Essential est le niveau le plus bas disponible dans le service d’abonnement de Sony Interactive Entertainment. Il offre un accès multijoueur en ligne, un assortiment mensuel de jeux PS4 et PS5 gratuits, un stockage dans le cloud et des réductions sur les achats du PlayStation Store. PlayStation Plus Essential coûte 79,99 $ par an, 24,99 $ pour un abonnement de trois mois ou 9,99 $ par mois.

