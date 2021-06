Annonce des GPU Nvidia GeForce RTX 3080 Ti et 3070 Ti

Nvidia a lancé le nouveau mois en dévoilant ses derniers GPU de bureau – les RTX 3080 Ti et 3070 Ti. Comme pour les précédentes itérations Ti, les nouvelles cartes représentent une mise à niveau abn par rapport aux RTX 3080 et 3070 ordinaires avec plus de VRAM et des performances améliorées pour suivre les derniers jeux Triple-A. Les deux nouvelles cartes graphiques offrent des agrafes Nvidia comme les technologies de lancer de rayons, DLSS et Reflex.





Spécifications clés des Nvidia GeForce RTX 3080 Ti et 3070 Ti

Le RTX 3080 Ti horloges jusqu’à 1,67 GHz et apporte 10240 cœurs CUDA et 80 clusters GPU. Le RTX 3070 Ti a une vitesse d’horloge boostée de 1,77 GHz avec 6 144 cœurs CUDA et 48 cœurs RT. Les deux cartes graphiques sont livrées avec des cœurs RT de deuxième génération et des cœurs Tensor de troisième génération. Le RTX 3080 Ti reçoit 12 Go de VRAM GDDR6X avec une interface 384 bits, tandis que le 3070 Ti est livré avec 8 Go à 256 bits à la place. Les deux consomment jusqu’à 350W de puissance.





Performances de la Nvidia GeForce RTX 3080 Ti

Nvidia revendique des performances jusqu’à 1,5 fois meilleures sur les deux nouvelles cartes par rapport à leurs homologues de la génération précédente. RTX 3080 Ti coûte 1 199 $ et devrait être disponible dans le monde entier à partir du 3 juin. RTX 3070 Ti sera vendu au prix de 599 $ à partir du 10 juin. Comme d’habitude avec les GPU ces dernières années, la disponibilité sera probablement limitée.