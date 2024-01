Annonce des gagnants du 3e concours photo annuel Big Buck

CHARLESTON, Virginie-Occidentale — La Division des ressources naturelles de Virginie-Occidentale a annoncé les gagnants du troisième concours photo annuel Big Buck de l’État lors de la cérémonie d’ouverture du Salon de la chasse et de la pêche de Virginie-Occidentale au Charleston Coliseum and Convention Center.

Les 19 gagnants comprenaient cinq jeunes résidents, cinq adultes résidents, quatre jeunes non-résidents et cinq adultes non-résidents sélectionnés parmi une liste de 55 finalistes.





“Les traditions de chasse de la Virginie occidentale constituent une grande partie de ce qui rend notre État si spécial, et le concours de photos Big Buck n’est qu’une des façons dont nous célébrons cet héritage”, a déclaré le directeur du WVDNR, Brett McMillion. «Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé au concours, car vos contributions nous aident non seulement à mettre en valeur les excellentes opportunités de chasse dans notre État, mais nous aideront également à maintenir vivante notre tradition de plein air pour les générations à venir.»

Le concours photo Big Buck, qui a été parrainé cette année encore par le WVDNR et le ministère du Tourisme de Virginie-Occidentale, a été annoncé en novembre 2023 par le gouverneur Jim Justice. Au cours des trois dernières années, le concours a reçu près de 2 500 candidatures.

crédit photo : WVDNR Leah O’Neil Moundsville, Virginie-Occidentale

“Voir les familles se rapprocher autour des feux de camp, les jeunes chasseurs exhiber fièrement leur premier cerf et les photographes capturer les paysages à couper le souffle de la Virginie occidentale à travers leurs objectifs – ce sont des moments qui me réchauffent vraiment le cœur en tant qu’amateur de plein air depuis toujours”, a déclaré le gouverneur Justice. «Je tiens à féliciter sincèrement les gagnants de notre concours et à remercier tous ceux qui ont partagé leur passion pour les incroyables saisons de chasse de la Virginie occidentale. Ces histoires prouvent, sans aucun doute, que la Virginie occidentale offre non seulement une chasse passionnante, mais aussi une beauté naturelle sans précédent, des traditions partagées et des souvenirs impérissables. C’est vraiment presque le paradis.

Le concours était ouvert aux résidents et aux non-résidents et comprenait une division jeunesse pour les chasseurs de 17 ans et moins et une division adulte pour les chasseurs de 18 ans et plus.

Pour participer, les chasseurs devaient soumettre une photo d’un cerf qu’ils avaient récolté au cours d’une saison de chasse de 2023 et un bref récit de leur chasse.

Chaque participant devait présenter la preuve d’un permis de chasse de Virginie-Occidentale 2023 valide et inclure son numéro de contrôle de gibier personnel à 13 chiffres émis par le DNR.

Les finalistes ont été choisis par tirage au sort parmi toutes les candidatures éligibles et les gagnants ont été sélectionnés par un comité de jugement.

Les photos gagnantes ont été sélectionnées en fonction de la composition des photos, de la taille des bois du cerf, du nombre de pointes des bois et de la qualité de la description de la chasse.

Les cinq jeunes gagnants résidents recevront tous un permis de chasse et de pêche à vie.

Les cinq gagnants adultes résidents peuvent choisir un permis de chasse à vie ou un séjour de deux nuits dans une cabane dans la forêt domaniale.

Les quatre jeunes gagnants non-résidents recevront tous un package Cabela’s.

Les cinq gagnants adultes non-résidents peuvent choisir un séjour de deux nuits dans une cabane dans la forêt nationale ou deux pass pour la visite de Pipestem Peaks Zipline.

Gagnants de la division jeunesse résidente

Cameron Ford – Bloomery, W.Va.

Gracie Harper – Amical, W.Va.

Shyann Hurst – Peterstown, Virginie-Occidentale

Elliana Meadows – Hinton, Virginie-Occidentale

Morgan Wicker – Belleville, Virginie-Occidentale

Gagnants de la division adulte résident

Raymond Adkins – Forest Hill, W.Va.

Zack Gill – Ballard, W.Va.

Monty (Jake) Boytek – Chapmanville, Virginie-Occidentale.

Leah O’Neil – Moundsville, Virginie-Occidentale.

Monica Smith – Buckhannon, W.Va.

Gagnants de la division jeunesse non-résidente

Joshua Anderson – Bluefield, Virginie

Christopher Derrick – Spartanburg, Caroline du Sud

Christine Erin – Front Royal, Virginie

Spencer Helmick – Newport News, Virginie

Chasseur Murcko – Cortland, Ohio

Gagnants de la division adultes non-résidents

