Les gagnants sont là et prêts à s’envoler vers de nouveaux sommets.

Vendredi, la lieutenante-gouverneure Jeanette Nuñez a annoncé les 12 finalistes et les deux grands gagnants du concours d’art spatial de Floride 2024.

Plus tôt cette année, Nuñez a lancé le troisième concours annuel d’art spatial de Floride 2024 et a encouragé tous les élèves de la maternelle à la 5e année de Floride à participer au concours.

Le thème du concours de cette année était Suit Up! La combinaison spatiale du futur de Floride et a reçu 2 600 candidatures d’étudiants de tout le Sunshine State.

« Depuis la création du concours, nous avons reçu près de 6 600 candidatures, avec un nombre record de candidatures cette année seulement. Je tiens à remercier tous les étudiants qui ont participé et j’ai hâte de reconnaître les finalistes », a déclaré Nunez.

Annonce des gagnants du 3e concours annuel d’art spatial de Floride – Paris McTaw, élève de maternelle à l’école primaire de Wauchula

Annonce des gagnants du 3e concours annuel d’art spatial de Floride – Annabelle Domingo, élève de cinquième année au John I. Smith K-8 Center

Annonce des gagnants du 3e concours annuel d’art spatial de Floride – Natalie Kimtia, élève de quatrième année à la Christ’s Church Academy

Annonce des gagnants du 3e concours annuel d’art spatial de Floride – Sharon Gao, élève de troisième année à l’école primaire Mitchell

Annonce des gagnants du 3e concours annuel d’art spatial de Floride – Penelope Wong, élève de deuxième année à l’école primaire de Calusa

Annonce des gagnants du 3e concours annuel d’art spatial de Floride – Gabriel Angeli, deuxième élève de l’école primaire Lowry

Annonce des gagnants du 3e concours annuel d’art spatial de Floride – Jason Ritnour, élève de première année à l’école primaire de Kenwood

Annonce des gagnants du 3e concours annuel d’art spatial de Floride – Isabella Wesbur, étudiante de troisième année à la Northwest Florida Ballet Academie

Annonce des gagnants du 3e concours annuel d’art spatial de Floride – Ethan Jimenez-Almesiga, élève de quatrième année à la Florida Christian School

Annonce des gagnants du 3e concours annuel d’art spatial de Floride – Vanessa Wesbur, élève de première année à l’école élémentaire Wright

Annonce des gagnants du 3e concours annuel d’art spatial de Floride – Michelle He, élève de maternelle à l’Academy at the Lakes

Annonce des gagnants du 3e concours annuel d’art spatial de Floride – Laiona Lai, élève de cinquième année à l’école primaire de Water Spring

« Voir la créativité et l’imagination manifestées par ces jeunes artistes dans la conception des futures combinaisons spatiales de Floride est véritablement inspirant », a déclaré Rob Long, président et chef de la direction de Space Florida. « Leurs œuvres reflètent non seulement leur fascination pour l’espace, mais mettent également en lumière l’avenir radieux de l’exploration spatiale. Félicitations à tous les talentueux gagnants.

Les soumissions ont été divisées en deux catégories : K-2 et 3-5 et six œuvres d’art de chaque groupe ont été sélectionnées comme finalistes.

Les finalistes gagneront deux billets pour le complexe des visiteurs du Kennedy Space Center.

Deux heureux gagnants du grand prix, un sélectionné dans chaque groupe, verront leur œuvre lancée dans l’espace lors d’une prochaine mission.

« Félicitations aux gagnants et aux finalistes du concours d’art spatial de cette année », a déclaré le commissaire à l’éducation Manny Diaz, Jr. « La Floride est la capitale spatiale du pays, et il est important que les étudiants apprennent la riche histoire de notre État en matière d’exploration spatiale. »

Les gagnants de cette année étaient Gabriel Angeli, un élève de deuxième année à l’école primaire Lowry et Natalie Kimtia, une élève de quatrième année à la Christ’s Church Academy.

Pour en savoir plus sur le Florida Space Art Contest, CLIQUEZ ICI.

Dessins du gagnant :

Annonce des gagnants du 3e concours annuel d’art spatial de Floride – Dessins des gagnants

