Annonce des gagnants d’Ottawa Art in the Park – Shaw Local

La Ligue d’art d’Ottawa a annoncé samedi les gagnants 2022 de l’exposition Art in the Park au Washington Square.

Les gagnants étaient Best in Show : Kurt Sala ; première place : Jeff Walter ; deuxième place : Bob Holmes ; troisième place : Jacqueline JoAnne ; Mention honorable : Margaret Jaeger ; et mention honorable : David Anderson.

Jeff Walter a reçu la première place au salon Art in the Park 2022 au Washington Square à Ottawa. (Photo fournie avec l’aimable autorisation de la Ligue des arts d’Ottawa)

L’art présenté comprenait de la céramique, des bijoux, des peintures, du bois, des techniques mixtes, de la fibre et de la photographie.

Le spectacle se poursuit de 9 h à 16 h dimanche à Washington Square, avec plusieurs œuvres à vendre par les artistes.

Pour plus d’informations, visitez www.ottawaartleague.org.

Bob Holmes a reçu la deuxième place au salon Art in the Park 2022 au Washington Square à Ottawa. (Photo fournie avec l’aimable autorisation de la Ligue des arts d’Ottawa)