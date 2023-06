Annonce des gagnants de la Leaf River Daze Parade – Shaw Local

LEAF RIVER – Le temps était magnifique pour un défilé le 4 juin. Les organisateurs ont remercié la Leaf River Telephone Company et la Constellation d’avoir parrainé le défilé et tous ceux qui ont participé et sont venus voir le défilé.

Les gagnants étaient :

Flotteur organisationnel

1er – Leaf River Soaring Eagles 4-H

2e – Bibliothèque commémorative Bertolet

3e—Leaf River Busy Beavers 4-H

Voitures et camions anciens : District de protection contre les incendies de Byron

Nouveauté : Église méthodiste de l’unité de la rivière aux feuilles

Attelage de cheval : Calèche Spring Farm