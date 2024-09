Annonce des finalistes du Comedy Wildlife Photography Awards

CNN

Un éléphant de mer souriant, un écureuil coincé et un chimpanzé contemplatif font partie des images présélectionnées pour le prix de cette année. Prix ​​de la photographie animalière humoristique.

Quarante images, quatre portfolios et trois vidéos ont été sélectionnés pour le concours de cette année, selon un communiqué des organisateurs publié jeudi.

D’autres entrées – dont une sélection peut être consultée dans la galerie ci-dessus – incluent une sterne qui s’est écrasée, une chouette maladroite et des oursons paresseux s’accrochant à leur mère pour faire un tour.

« Ces images capturent non seulement l’humour et le charme de la vie sauvage, mais soulignent également l’importance de la conservation d’une manière qui trouve un écho auprès des personnes de tous âges et de tous horizons », a déclaré Stefan Maier, directeur général senior du marketing de Nikon Europe, dans le communiqué.

« Chez Nikon, nous sommes extrêmement fiers de participer à un concours qui apporte à la fois joie et sensibilisation aux merveilles de notre monde naturel. »

Près de 9 000 candidatures provenant de 98 pays ont été reçues et seront analysées par une équipe de juges.

Il existe également un prix du public ouvert au vote du public sur le site Web du concours.

Chaque année, le concours soutient une organisation de conservation durable et le Whitley Fund for Nature a été sélectionné pour 2024. L’organisme caritatif basé au Royaume-Uni soutient les leaders de la conservation du Sud global.

Tom Sullam, cofondateur des Awards, a déclaré que cela avait été une « année incroyable » pour le concours.

« C’est un privilège de faire partie de ce voyage passionnant, qui nous fait tous rire et nous sensibilise à la conservation des animaux », a déclaré Sullam.

Les gagnants du classement général, de la catégorie et des distinctions les plus élevées seront annoncés lors d’une cérémonie de remise des prix à Londres le 10 décembre.

Tous les finalistes feront partie d’une exposition à la Gallery@Oxo à Londres du 10 au 16 décembre.