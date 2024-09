Annonce des finalistes des Nikon Comedy Wildlife Awards 2024

Simone Heinrich, Toetopsy, 1 d’une série de 4 photos, Nikon Comedy Wildlife Awards 2024 Simone Heinrich

Les finalistes du concours annuel Prix ​​Nikon Comedy Wildlife Plusieurs photos ont été dévoilées et comprennent un guépard jouant à cache-cache, des ours qui se font des câlins, un poisson poursuivant un aigle dans le ciel et un minuscule écureuil volant. Le concours, qui célèbre le côté plus léger de la nature à travers des photos drôles et réconfortantes d’animaux dans des moments comiques, a été fondé pour promouvoir la conservation de la faune sauvage. Le premier prix de l’année dernière correspondait certainement aux critères amusants. Il a été décerné à Jason Moore, pour sa photo humoristique d’un kangourou gris de l’Ouest, intitulée Aje joue de la guitare Roo.

Alex Fine, en route pour un tour, Nikon Comedy Wildlife Awards 2024 Alex Fine

Les photos captivantes et souvent hilarantes de certains des animaux sauvages les plus incroyables de 2024 comprennent 40 images autonomes, 4 portfolios et 3 vidéos, tous consultables en ligne. Le concours était ouvert à tous les photographes qui ont été invités à soumettre jusqu’à trois images dans l’une des neuf catégories couvrant les mammifères, les reptiles, les amphibiens, les oiseaux et les insectes. La liste restreinte a été sélectionnée par un panel d’experts parmi environ 9 000 candidatures provenant de 98 pays, toutes en compétition pour remporter le premier prix d’un safari d’une semaine avec Serian d’Alex Walker dans le Masai Mara, au Kenya.

Ines Godinez, J’arrive, Nikon Comedy Wildlife Awards 2024 Inès Godinez

Le gagnant général, la catégorie et les gagnants hautement recommandés seront annoncés le 10 décembre lors d’une soirée de remise des prix à Londres, qui sera suivie d’une exposition gratuite du 10 au 16 décembre présentant tous les finalistes des prix 2024 au Galerie@Oxosur la rive sud de Londres. Les prix ont été cofondés en 2015 par les photographes professionnels Paul Joynson-Hicks MBE et Tom Sullam pour créer un concours qui fusionne la photographie animalière exceptionnelle et le pouvoir positif de l’humour dans le but de promouvoir la conservation de la faune et des habitats dont notre planète dépend.

Leslie McLeod, Cache-cache, Nikon Comedy Wildlife Awards 2024 Leslie McLeod

La photographe Leslie McLeod, sélectionnée pour la présélection, décrit ce qui l’a conduite à prendre cette photo humoristique d’un guépard se cachant derrière un arbre pour échapper à sa proie : « Nous étions en safari au Kenya et sommes tombés sur cette belle femelle qui cherchait un partenaire. Un groupe de topis la surveillait également de près alors qu’elle laissait des messages à un partenaire potentiel sur divers arbres. Cette photo me fait penser que le guépard est sur le point de crier : « Prêt ou pas, me voilà ! »

Przemyslaw Jakubczyk Bydgoszcz, Échange de rôle inattendu, Nikon Comedy Wildlife Awards 2024 Przemyslaw Jakubczyk Bydgoszcz

Le photographe polonais Przemyslaw Jakubczyk Bydgoszcz suggère que chaque poisson agacé et fatigué a besoin de se détendre en chassant un pygargue à tête blanche et il le prouve avec son image surprenante d’un poisson faisant exactement cela.

Chaque année, le concours soutient une organisation de conservation durable et une fois de plus, Comedy Wildlife travaille avec Fonds Whitley pour la nature(WFN) est une organisation caritative britannique qui soutient les défenseurs de l’environnement travaillant dans leur pays d’origine dans les pays du Sud. En 30 ans, elle a versé 20 millions de livres sterling à plus de 200 défenseurs de l’environnement dans 90 pays.

Sarosh Lodhi Nagpur, attendez ! Quel zèbre est devant !!! tourné à Masai Mara, au Kenya, Nikon Comedy Wildlife Awards 2024 Sarosh Lodhi Nagpur

Une image qui provoque une illusion d’optique qui empêche le spectateur de savoir quel zèbre se trouve devant a été prise au Kenya par Sarosh Lodhi Nagpur, d’Inde. Il déclare : « Je suis resté concentré sur ces deux-là alors qu’ils commençaient à se rapprocher l’un de l’autre. Je m’attendais à ce qu’ils interagissent, se battent ou peut-être se battent, mais ils se sont alignés par hasard de manière à provoquer cette belle illusion d’optique. »

Jason Moore, Air Guitar Roo, lauréat général de l’année dernière, Nikon Comedy Wildlife Awards 2023 Jason Moore

Les nouveaux juges des prix de cette année incluent des créateurs de Nikon Cameron Whitnall , Lara Jackson et Roxy Furmanet Charlotte Kemsley, directrice régionale pour l’Europe du Nord chez Nikon. Ils ont été rejoints par des juges experts et un présentateur de télévision Kate Humble acteur et comédien Hugh Dennis, photographes animaliers Daisy Gilardiniet Will Burrard-Lucasexpert de la faune sauvage et cofondateur d’une association caritative pour les animaux La Fondation Born FreeWill Travers OBE, Ashley Hewson, directrice générale d’Affinity Photo et écologiste Bella manque.