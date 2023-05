Annonce des équipes All-Defensive NBA 2022-23 : qui a été le plus gros camouflet ?

L’attaquant des Grizzlies et joueur défensif de l’année Jaren Jackson Jr. et le garde des Bucks Jrue Holiday mettent en lumière l’équipe All-Defensive NBA 2022-23. Voici ce que vous devez savoir :

La première équipe All-Defensive Kia NBA 2022-23 : ▪️ Alex Caruso, Chicago Bulls

▪️Jrue Holiday, Milwaukee Bucks

▪️ Jaren Jackson Jr., Memphis Grizzlies

▪️ Brook Lopez, Milwaukee Bucks

▪️Evan Mobley, cavaliers de Cleveland pic.twitter.com/Qc5eTBeBkx – Communications NBA (@NBAPR) 9 mai 2023

L’athlétismeL’analyse instantanée de :

Instantanés de la saison des joueurs de la première équipe All-Defense

Jackson a récolté en moyenne 18,6 points et 6,8 rebonds par match cette saison. Le joueur de 23 ans a mené la NBA avec trois blocs par match, 0,5 de plus que les prochains joueurs les plus proches de Nic Claxton et Lopez de Brooklyn. Jackson a également dominé la ligue en matière de protection des jantes, permettant à ses adversaires de tirer à seulement 46,9 %.

Lopez, 35 ans, faisait auparavant partie de l’équipe All-Defensive 2019-2020. Il a en moyenne 2,5 blocs par match cette saison, un sommet en carrière, à sa 15e saison NBA. Lopez a également récolté en moyenne 15,9 points et 6,7 rebonds sur 78 départs.

Mobley, 21 ans, qui a fait partie de l’équipe All-Rookie 2021-22, a en moyenne 1,5 blocs au cours de ses 79 matchs cette saison (tous les départs). Le choix de repêchage n ° 3 de 2021 a récolté en moyenne 16,2 points et 9,0 rebonds.

Holiday, 32 ans, compte désormais cinq sélections All-Defensive. Le double All-Star a récolté 19,3 points, 7,4 passes décisives et 5,1 rebonds par match sur 67 matchs (65 départs) ainsi que 1,2 interceptions cette saison.

Caruso, 29 ans, a enregistré des moyennes de 5,6 points, 2,9 passes décisives, 2,3 rebonds et 1,5 interceptions par match cette saison.

Quelle a été la plus grande surprise ?

Joueur défensif de l’année 2022, Marcus Smart n’a fait partie d’aucune des deux équipes, mais son coéquipier, White, l’a fait. La plupart des observateurs avertis des Celtics vous diront que c’était la bonne décision – White a été fantastique cette année – mais c’était quand même une surprise de voir le vote national se dérouler dans cette direction. Smart n’a été nommé que sur 23 bulletins de vote. — Hollinger

Qui était le plus gros camouflet ?

Probablement Jaden McDaniels du Minnesota, un bouchon émergent qui avait de solides arguments pour faire partie de la deuxième équipe (au moins) mais qui a été blessé à la fois par une position d’attaquant bondée et moins de reconnaissance nationale que certains autres rivaux qui l’ont devancé lors du vote, en particulier Anunoby de Toronto et Giannis Antetokounmpo de Milwaukee. Cela dit, cinq joueurs différents ont formé leur première équipe All-Defense, donc les électeurs avaient certainement l’esprit ouvert. Et en parlant de Giannis… — Hollinger

Résultat le plus étrange

Antetokounmpo n’a pas été répertorié comme deuxième équipe, bien qu’il ait plus de points de vote (60) que deux joueurs qui ont fait partie de l’équipe, Memphis’s Brooks (54) et Miami’s Adebayo (53). En effet, la position principale d’Antetokounmpo était répertoriée comme attaquant et quatre autres attaquants ont récolté plus de votes. Brooks, cependant, a été répertorié comme gardien (même s’il a été le petit attaquant partant de Memphis toute l’année) et Adebayo a été répertorié comme centre.

Si vous ne comptez pas Brooks, le deuxième total de votes le plus élevé parmi les gardes était Smart, avec seulement 35 points. Lors d’un vote très fragmenté, 12 gardes différents ont obtenu la première place sur 100 bulletins de vote, y compris des noms inattendus (Tyrese Haliburton ? Shai Gilgeous-Alexander ?). Entre autres bizarreries, quelqu’un a également voté pour le garde de Memphis Desmond Bane… en tant qu’attaquant. — Hollinger

Lecture obligatoire

(Photo : Petre Thomas / USA Today)