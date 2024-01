Annonce des entreprises présélectionnées dans le cadre du concours commémoratif des journalistes tombés au combat

À Washington, DC, la Fallen Journalists Memorial Foundation (FJMF) a annoncé les noms de quatre équipes présélectionnées pour concevoir le premier monument du pays dédié à la liberté de la presse et aux journalistes morts sur le terrain. Höweler+Yoon Architecture, John Ronan Architects, MOS aux côtés de Hood Design Studio et NADAAA ont chacun été choisis par le FJMF. Comité de sélection de l’équipe de conception. Les évaluateurs comprennent Paul Goldberger, Milton Curry de l’Université Cornell, l’architecte paysagiste Mia Lehrer, le critique d’architecture Blair Kamin et d’autres interlocuteurs estimés.

L’annonce fait suite à un concours de sélection rigoureux en plusieurs étapes qui a compté 54 candidatures. Les candidatures initiales ont ensuite été réduites à 12 équipes de conception qui ont ensuite présenté leur travail au comité de sélection en novembre dernier.

La FJMF a été autorisée par le Congrès américain à construire le mémorial sur un territoire fédéral à Washington, DC en décembre 2020. Elle est dirigée par la professeure de journalisme Barbara Cochran et David Dreier, ancien représentant américain et ancien président de la Tribune Publishing Company. Son conseil consultatif comprend de nombreux dirigeants de la communauté journalistique, notamment des rédacteurs, des présentateurs de nouvelles et des photojournalistes.

La mission du FJMF commémore « l’engagement de l’Amérique en faveur d’une presse libre en honorant les journalistes qui ont sacrifié leur vie au service de cette cause ». Il continue : « Chez nous et à l’étranger, les journalistes et photojournalistes faire face à toute une série de menaces alors qu’ils recherchent la vérité. Ces menaces incluent souvent le meurtre, l’enlèvement, le harcèlement et d’autres formes de violence et d’intimidation. Le Comité pour la protection des journalistes, par exemple, signalé le 16 janvier, 82 journalistes et professionnels des médias ont été tués à Gaza au cours des trois derniers mois.

Auparavant, le Newseum racontait l’histoire des périls et des triomphes du journalisme, jusqu’à ce que cette institution ferme ses portes en 2019. Désormais, le prochain Mémorial des journalistes déchus assumera ce lourd fardeau. Il sera situé sur le National Mall avec une ligne de vue directe avec le Capitole américain.

Ce mois-ci, Höweler + Yoon, John Ronan Architects, MOS/Hood Design Studio et NADAAA présenteront leurs conceptions commémoratives plus détaillées à Washington, DC. Cela implique des diagrammes d’analyse de site, des diagrammes de cadre contextuel et des plans de site illustratifs.

“Ce fut un véritable honneur de contribuer à diriger ce processus et de participer à des discussions rigoureuses avec mes collègues du comité de sélection afin de déterminer la meilleure approche pour traduire nos concepts mémoriels en forme architecturale”, a déclaré Paul Goldberger dans un communiqué de presse. « Déterminer laquelle des quatre équipes de conception devrait passer à l’étape finale de l’examen a été exceptionnellement difficile étant donné la qualité constante et le sérieux de l’engagement envers l’idée de ce mémorial dont chacune des 12 équipes demi-finalistes a fait preuve au cours de ce processus. »

A proximité, un autre mémorial soumis à un concours d’architecture et de design est également en cours. Marlon Blackwell Architects a récemment été nommé cabinet gagnant, parmi une liste restreinte de cinq cabinets d’architecture et de paysage, pour concevoir le mémorial de la guerre mondiale contre le terrorisme.

Le gagnant du Mémorial des journalistes tombés au combat sera annoncé au printemps 2024.