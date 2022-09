Annonce des écouteurs Bose QuietComfort II

Les derniers écouteurs sans fil QuietComfort de Bose sont ici avec les tout nouveaux écouteurs QuietComfort II. Celles-ci surviennent deux ans après le lancement de la version originale et offrent des améliorations à tous les niveaux ainsi qu’un encombrement réduit.









Écouteurs Bose QC II

Bose affirme que ses nouveaux bourgeons sont les meilleurs antibruit du marché, y compris les modèles intra-auriculaires et supra-auriculaires. Les nouveaux QC Earbuds II apportent un calibrage sonore CustomTune. Chaque fois que vous mettez les écouteurs, ils émettent une tonalité exclusive qui mesure la réponse acoustique de votre conduit auditif, qui adapte ensuite l’audio et la suppression du bruit à votre audition spécifique.

Bose a également deux embouts en silicone – un sur la partie intra-auriculaire et un second qui agit comme une ailette contre votre oreille externe, ce qui permet un ajustement et une étanchéité optimaux. Chaque écouteur dispose de quatre microphones dont trois placés sur la partie extérieure des écouteurs.









Étui Bose QC Earphone II et look intra-auriculaire

ActiveSense est l’autre fonctionnalité de la tête d’affiche. C’est le mode de transparence de Bose qui tire parti du puissant matériel et des algorithmes sonores de Bose. Les nouveaux QC Earbuds II offrent une connectivité Bluetooth 5.3 et sont également résistants à l’eau IPX4. Cependant, ils ne sont pas livrés avec un appariement multipoint. La durée de vie de la batterie est évaluée à 6 heures sur les bourgeons et vous obtenez 18 heures de plus avec le boîtier de charge. La charge se fait via le port USB-C du boîtier.











Options de couleur des écouteurs Bose QC II

Les écouteurs Bose QuietComfort II sont disponibles dans une seule couleur triple noir au lancement pour 299 $ et vous pouvez déjà précommander une paire directement auprès de Bose. Les ventes ouvertes commencent à partir du 15 septembre. Une deuxième variante de couleur Soapstone sera disponible plus tard cette année.

