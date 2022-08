Annonce des dates des Jeux paralympiques asiatiques reprogrammés

Le Comité paralympique asiatique (APC) et le Comité d’organisation des Jeux paralympiques asiatiques de Hangzhou (HAPGOC), le comité d’organisation local, ont annoncé mercredi que la quatrième édition des Jeux paralympiques asiatiques, initialement prévue en octobre de cette année, aura désormais lieu lieu du 22 au 28 octobre 2023.

La décision sur les nouvelles dates est intervenue après des discussions entre HAPGOC, le Comité national paralympique de Chine, l’APC et d’autres parties prenantes.

A LIRE AUSSI | Championnats d’Europe d’athlétisme 2022 : un adolescent allemand arrêté pour le salut hitlérien aux athlètes israéliens

La durée des Jeux reste inchangée et, après avoir considéré que les Para Games ont généralement lieu deux semaines après la clôture des Jeux Asiatiques et s’être assuré que les dates proposées n’entraient pas en conflit avec d’autres événements internationaux, les nouvelles dates ont été convenues.

Le Conseil olympique d’Asie (OCA) a annoncé le mois dernier les nouvelles dates des Jeux asiatiques, qui se dérouleront désormais du 23 septembre au 8 octobre 2023.

“Nous sommes heureux d’annoncer les nouvelles dates des Asian Para Games, qui ont été approuvées par le conseil d’administration d’APC. Nous tenons également à remercier HAPGOC (organisateurs), le Comité paralympique chinois et les gouvernements provinciaux de Hangzhou et Zhejiang pour leur soutien continu et leurs efforts pour garantir que les Jeux se déroulent aux nouvelles dates », a déclaré le président d’APC, Majid Rashed.

Rashed a également remercié les CNP, les fédérations internationales/asiatiques et les autres parties prenantes pour leur patience et leur confiance envers l’APC et Hangzhou 2022 lors de l’annonce des nouvelles dates des Jeux.

C’est la deuxième fois que la Chine accueille les Jeux paralympiques asiatiques après le succès de la première édition des Jeux, l’APG de Guangzhou 2010.

En raison du COVID-19, les Jeux asiatiques et les Jeux para-asiatiques ont été reportés en mai 2022.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici