Annonce des conférenciers pour le 2e Sommet annuel sur la justice sociale

Coalition pour la justice unie et Roc Nation Prêt à accueillir le deuxième sommet annuel sur la justice sociale avec la première vague d’orateurs confirmés, dont Fat Joe, Michael Eric Dyson, Gayle King et bien d’autres

La semaine dernière, il a été annoncé que la United Justice Coalition et Roc Nation organiseraient leur deuxième édition annuelle Sommet sur la justice sociale. L’événement se déroulera le 1er décembre à New York au Javits Center. Comme l’année dernière, l’événement accueillera un large éventail d’activations, de conférenciers et de discussions tout en abordant des sujets tels que les lois sur la probation et la libération conditionnelle. Les intervenants à l’événement comprennent plusieurs personnalités de premier plan dans plusieurs secteurs, selon un communiqué de presse.

La première vague d’intervenants confirmés à l’événement gratuit de cette année comprend l’artiste nominé aux Grammy Awards Fat Joe, l’auteur/professeur Dr Michael Eric Dyson, la PDG d’IMPACT Strategies Angela Rye, l’animatrice de CBS Mornings Gayle King, l’animatrice de MSNBC Ari Melber, co-présentatrice de PBS. NewsHour Amna Nawaz, procureure du comté de Durham (Caroline du Nord) Satana Deberry, PDG de 1Community et fondateur de la Coalition contre la récidive Scott Budnick, fondateur de Gen-Z for Change Aidan Kohn-Murphy, secrétaire à la justice pour mineurs du Maryland Vincent Schiraldi, activiste Nicole Paultre -Bell (fiancée de Sean Bell), Dan Slepian, journaliste primé de NBC News, co-directeur exécutif de la Campagne pour des peines équitables envers les jeunes (CFSY) Xavier Mcelrath-Bey, documentariste primé, journaliste, conférencier, auteur et philanthrope et fondatrice de Soledad O’Brien Productions Soledad O’Brien, directrice exécutive/PDG de l’American Probation and Parole Association Veronica Cunnighman, directrice générale de la Clean Slate Initiative Sheena Meade et la militante électorale Crystal Mason.

De plus, le Sommet est gratuit pour tous et ouvert au public. Si vous n’avez rien de prévu à cette date, il n’y a aucune raison d’y assister. Si vous voulez savoir comment vous pouvez être un agent de changement, commencez ici. Les dirigeants et les panélistes sont « déterminés à échanger des idées et à inspirer des conversations pour faire progresser la justice ». De plus, si vous ressentez la même chose, il n’y a pas de meilleur endroit pour rencontrer et apprendre avec des personnes partageant les mêmes idées.

« L’UJC s’engage à créer une expérience où des individus de tous horizons peuvent se réunir pour agir autour des questions clés et des réformes de la justice dans notre pays », a déclaré Dania Diaz, membre fondatrice de l’UJC et directrice générale de Roc Nation. « Ensemble, nous souhaitons échanger des ressources et des idées pour soutenir les efforts de plaidoyer et aider à relever les défis qui touchent les communautés à travers l’Amérique. »

Si vous souhaitez participer, vous pouvez vous inscrire à l’événement en cliquant sur ici et réservez une place ici.