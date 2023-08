Annonce des compositions des quarts de finale de la Durand Cup 2023 : le derby de Kolkata n’est possible qu’en finale

La composition des quarts de finale de la 132e Coupe Durand a été annoncée à Calcutta mardi après un tirage au sort effectué virtuellement par le comité d’organisation local avec les représentants des huit équipes qualifiées présentes.

Une décision de déplacer le premier quart de finale de Kokrajhar à Guwahati a également été prise, compte tenu des conditions de jeu accentuées par les intempéries.

Les alignements des quarts de finale de la 132e IndianOil Durand Cup, qui se joueront à 18h00 sur tous les sites, sont les suivants :

Quart de finale 1 – (24 août 2023 @ Indira Gandhi Athletic Stadium, Guwahati) : NorthEast United FC contre Indian Army

Quart de finale 2 – (25 août 2023 @ Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, Calcutta) : East Bengal FC contre Gokulam Kerala FC

Quart de finale 3 – (26 août 2023 @ Indira Gandhi Athletic Stadium, Guwahati) : FC Goa contre Chennaiyin FC

Quart de finale 4 – (27 août 2023 @ Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, Calcutta) : Mohun Bagan Super Giant contre Mumbai City FC

Après la fin du match du groupe F de l’équipe de football de l’armée indienne contre le Rajasthan United FC à Kokrajhar lundi soir et l’identité des huit équipes qualifiées, un appel vidéo a été organisé au cours duquel des représentants de toutes les équipes qualifiées sont intervenus. Un tirage au sort en direct a ensuite été effectué devant eux et quatre équipes à jouer à Kolkata et quatre équipes à jouer à Guwahati ont été finalisées.

La Durand Cup 2023 a débuté le 03 août, avec la finale prévue pour le 03 septembre au Vivekananda Yuba Bharati Krirangan. Au total, 24 équipes, contre 20 la dernière fois, ont participé à l’édition de cette année, dont deux équipes étrangères du Népal et du Bangladesh et les 12 équipes de la première division indienne de football, la Super League indienne (ISL).