Annonce des compositions des étoiles de la LNH pour 2024

Connor McDavid participera à l’événement Fastenal NHL Fastest Skater lors du NHL All-Star Skills 2024 présenté par DraftKings Sportsbook au Scotiabank Arena vendredi (19 h HE ; ESPN, ESPN+, SN, TVAS).

Le centre des Oilers d’Edmonton, qui a remporté l’épreuve en 2017, 2018 et 2019, n’a pas concouru l’an dernier. Il affrontera William Nylander des Maple Leafs de Toronto, Quinn Hughes des Canucks de Vancouver, Cale Makar de l’Avalanche du Colorado et Mathew Barzal des Islanders de New York.

L’événement Skills aura un nouveau look cette année avec 12 All-Stars en compétition pour un premier prix d’un million de dollars.

Chacun des 12 étoiles participera à quatre des six premiers événements : le patineur le plus rapide de la LNH de Fastenal, le tir le plus dur de la LNH de Rogers, le maniement du bâton d’Upper Deck de la LNH, les One Timers de la LNH de Tim Hortons, le défi de passes de la LNH de la Banque Scotia et le tir de précision des Cheetos de la LNH. . La première place vaudra cinq points, la deuxième place quatre points, et ainsi de suite.

Les huit premiers se qualifieront pour le septième événement : le face-à-face Honda/Hyundai LNH.

À partir de là, les six premiers passeront à l’événement final : la course à obstacles Pepsi LNH. L’événement inclura toutes les compétences et vaudra le double des points. La première place vaudra 10 points, la deuxième place huit points, et ainsi de suite.

Voici les compositions des All-Star Skills annoncées par la LNH mercredi :

Fastenal, le patineur le plus rapide de la LNH

Connor McDavid, Oilers d’Edmonton; William Nylander, Maple Leafs de Toronto; Quinn Hughes, Canucks de Vancouver; Cale Makar, Avalanche du Colorado ; Mathew Barzal, insulaires de New York.

Tim Hortons LNH One Timers

Elias Pettersson, Canucks de Vancouver; Nathan MacKinnon, Avalanche du Colorado ; Léon Draisaitl, Oilers d’Edmonton; Nikita Kucherov, Lightning de Tampa Bay; JT Miller, Canucks de Vancouver ; Auston Matthews, Maple Leafs de Toronto ; Mathew Barzal, insulaires de New York ; David Pastrnak, Bruins de Boston

Défi de passes de la LNH de la Banque Scotia

Nathan MacKinnon, Avalanche du Colorado ; William Nylander ; Maple Leafs de Toronto; Cale Makar, Avalanche du Colorado ; Mathew Barzal, insulaires de New York ; JT Miller, Canucks de Vancouver ; Nikita Kucherov, Lightning de Tampa Bay; Quinn Hughes, Canucks de Vancouver; Connor McDavid, Oilers d’Edmonton; Elias Pettersson, Canucks de Vancouver; Auston Matthews, Maple Leafs de Toronto ; Léon Draisaitl, Oilers d’Edmonton

Tir le plus puissant de Rogers dans la LNH

Auston Matthews, Maple Leafs de Toronto ; Cale Makar, Avalanche du Colorado ; David Pastrnak, Bruins de Boston ; JT Miller, Canucks de Vancouver ; Elias Pettersson, Canucks de Vancouver

Manipulation des bâtons de la LNH Upper Deck

Quinn Hughes, Canucks de Vancouver; Connor McDavid, Oilers d’Edmonton; Elias Pettersson, Canucks de Vancouver; Nikita Kucherov, Lightning de Tampa Bay; Léon Draisaitl, Oilers d’Edmonton; Nathan MacKinnon, Avalanche du Colorado ; David Pastrnak, Bruins de Boston ; Mathew Barzal, insulaires de New York ; William Nylander, Maple Leafs de Toronto

Tir de précision des Cheetos LNH

Nikita Kucherov, Lightning de Tampa Bay; Cale Makar, Avalanche du Colorado ; Connor McDavid, Oilers d’Edmonton; Quinn Hughes, Canucks de Vancouver; JT Miller, Canucks de Vancouver ; David Pastrnak, Bruins de Boston ; Nathan MacKinnon, Avalanche du Colorado ; William Nylander, Maple Leafs de Toronto; Léon Draisaitl, Oilers d’Edmonton; Auston Matthews, Maple Leafs de Toronto

Face-à-face Honda / Hyundai LNH

Les huit meilleurs marqueurs des événements 1 à 6 participeront et choisiront le gardien contre lequel ils tireront :

Jeremy Swayman, Bruins de Boston ; Alexandar Georgiev, Avalanche du Colorado ; Jake Oettinger, Stars de Dallas ; Sergueï Bobrovsky, Panthers de la Floride ; Cam Talbot, Kings de Los Angeles ; Igor Shesterkin, Rangers de New York ; Thatcher Demko, Canucks de Vancouver ; Connor Hellebuyck, Jets de Winnipeg

\ Le gardien de but ayant réalisé le plus d’arrêts gagnera 100 000 $ (USD)*

Course à obstacles Pepsi LNH

Les six meilleurs points des événements 1 à 7 participeront

Points doublés pour Pepsi NHL Obstacle Course

Le All-Star Weekend, qui se déroulera du 1er au 3 février à Toronto, aura également un tout nouveau look cette année. Le repêchage des joueurs reviendra dans le cadre d’un nouvel événement : le match des étoiles de la LNH jeudi.

Des célébrités seront jumelées à des capitaines et co-capitaines pour le repêchage des joueurs étoiles de la LNH Tim Hortons (18 h HE; SN, TVAS, ESPN2, ESPN+). Ils sélectionneront les quatre équipes de 11 joueurs (neuf patineurs et deux gardiens) pour le Match des étoiles de la LNH.

L’Association des anciens de la LNH annoncera son Homme de l’année en hommage aux Maple Leafs de Toronto de 1967, leur dernière équipe à remporter la Coupe Stanley (SN). La Ligue professionnelle de hockey féminin disputera également un match à 3 contre 3 (SN, ESPN+).

Après la compétition d’habiletés, le Match des étoiles de la LNH Honda (États-Unis)/Rogers (Canada) 2024 aura lieu samedi (15 h HE) et sera disponible sur ABC, ESPN+, SN, CBC et TVAS.

Le chroniqueur de NHL.com Nicholas J. Cotsonika a contribué à ce rapport