Annonce de Trump aujourd’hui LIVE news

MAUVAIS SANG

Le mois dernier, Trump a publié une réprimande cinglante contre Facebook après que le conseil d’administration de son comité de surveillance a confirmé une décision, l’interdisant de la plate-forme pour les deux prochaines années.

Twitter était également dans la ligne de mire de l’ex-président, qui l’a banni de leur plateforme à l’infini.

« Félicitations au pays du Nigeria, qui vient d’interdire Twitter parce qu’il a interdit son président », a écrit Trump.

« Davantage de PAYS devraient interdire Twitter et Facebook pour ne pas permettre une parole libre et ouverte – toutes les voix devraient être entendues. En attendant, des concurrents émergeront et s’imposeront. Qui sont-ils pour dicter le bien et le mal s’ils sont eux-mêmes mauvais ?

« J’aurais peut-être dû le faire pendant que j’étais président. Mais Zuckerberg n’arrêtait pas de m’appeler et de venir dîner à la Maison Blanche pour me dire à quel point j’étais génial. »