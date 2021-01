Le CES 2021 bat son plein et TCL a dévoilé trois téléphones sous sa marque Alcatel ainsi qu’une tablette 7 pouces abordable. Les trois téléphones sont alimentés par le chipset Helio A25 de MediaTek, contiennent des configurations multi-caméras et comportent des écrans à encoche en forme de goutte d’eau.

Alcatel 3L (2021)

L’Alcatel 3L apporte un écran LCD de 6,52 pouces avec une résolution FHD + et une caméra selfie 8MP. Il dispose de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage qui est encore extensible via des cartes microSD. Vous obtenez une caméra principale de 48MP aux côtés de deux modules 2MP pour les prises de vue macro et les données de profondeur. Il existe également un lecteur d’empreintes digitales pratique à l’arrière.

Vous regardez une batterie de 4000 mAh avec une charge de 10W sur micro-USB, mais du côté logiciel, vous obtenez le dernier Android 11. L’Alcatel 3L est disponible en noir et bleu et sera vendu au prix de 149 € à partir de mars.

Alcatel 1S (2021)

Si vous recherchez un appareil encore plus abordable, il y a l’Alcatel 1S qui contient également un écran LCD de 6,52 pouces mais une résolution HD + et une caméra selfie 5MP de résolution inférieure. L’arrière abrite un capteur principal 13MP aux côtés de deux modules 2MP. Vous obtenez 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage et une batterie de 4000 mAh.

L’Alcatel 1S démarre Android 11 et se décline en noir et bleu avec un prix de vente de 109 € à partir de février.

Alcatel 1L (2021)

L’Alcatel 1L est encore moins cher, avec un écran LCD plus petit de 6,1 pouces avec la même résolution HD +, une configuration à double caméra (13MP + 2MP) et une batterie de 3000 mAh.

Le téléphone démarre Android 11 (édition Go) et est livré avec 2 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage. Il est également disponible en noir et bleu et sera au prix de 135 $ aux États-Unis. Les premières ventes devraient débuter en mars.

Alcatel 1T 7 Wi-Fi

En plus des trois téléphones économiques, TCL propose également une tablette Alcatel économique appelée Alcatel 1T 7 Wi-Fi. Ses spécifications et son design complets n’ont pas encore été révélés, mais il ne coûtera que 59 € pour la version 16 Go et 69 € si vous avez besoin de 32 Go de stockage.

Il s’agit d’une tablette familiale qui rivalisera avec la gamme Fire d’Amazon. L’onglet démarrera Android 10 (édition Go) et viendra avec un mode enfants spécial.

L’Alcatel 1T 7 sera disponible dans les couleurs verte et noire plus tard ce mois-ci.