Une entreprise en Chine a été contrainte de supprimer une publicité de ses lingettes démaquillantes après avoir été accusée par des internautes en colère de «diaboliser» les victimes de viol.

La marque chinoise de produits en coton Purcotton a publié une vidéo montrant une femme se transformant en homme après avoir utilisé la lingette humide pour se démaquiller, effrayant un agresseur potentiel qui la suivait dans la rue.

La publicité a été retirée du compte de médias sociaux de Purcotton après avoir déclenché l’indignation en ligne des gens qui critiquaient l’entreprise pour avoir accusé les femmes d’agression sexuelle.

La vidéo a suscité la controverse après qu’un hashtag « Publicité Purcotton accusée d’avoir insulté les femmes » est devenu un sujet tendance sur Weibo en Chine, semblable à Twitter, vendredi.

Dans la publicité largement partagée en ligne, on peut voir une femme marchant seule dans une rue calme et faiblement éclairée alors qu’elle se remarquait suivie par un homme masqué, qui semblait être un agresseur.

La femme a ensuite sorti une lingette humide Purcotton de son sac pour se démaquiller alors que l’homme commençait à s’approcher d’elle.

Quand l’homme lui a tapé sur l’épaule, la femme est soudainement devenue un homme alors qu’il s’est retourné et a demandé: «Puis-je vous aider, frère?

Le mot «vomissement» était alors affiché, accompagné d’effets sonores rieurs. La scène suivante montre l’homme faisant la promotion du produit Purcotton alors que son agresseur horrifié s’est enfui.

La vidéo a été confrontée à une réaction violente de la part des internautes et des médias chinois, dont le journal officiel China Women’s News, qui a condamné l’annonce pour «diaboliser les victimes».

La publicité de Purcotton suggère que les femmes seraient ciblées par des agresseurs la nuit parce que vous vous maquillez. Sans maquillage, les attaquants seraient dégoûtés et donc aucune attaque ne se produirait », a écrit le média sur son compte Weibo.

«Utilisant la« créativité »comme couverture légère, l’entreprise glorifie les contrevenants et diabolise les victimes. C’est plein de préjugés, de méchanceté et d’ignorance.

Le commentaire a été repris par des dizaines de milliers d’internautes qui ont qualifié la vidéo d ‘«insultante et irrespectueuse des femmes» et ont appelé à boycotter l’entreprise.

Un commentateur a écrit: « Le public principal de la marque est les femmes, mais elle utilise toujours la peur des femmes comme argument de vente et encourage le blâme des victimes. »

La publicité Purcotton a été retirée de son compte de médias sociaux après avoir déclenché l’indignation en ligne avec des personnes critiquant l’entreprise pour avoir prétendument accusé les femmes d’agression sexuelle (fichier)

Un autre utilisateur a déclaré: «Mauvais goût et plein de malice. L’idée est sombre et une insulte aux femmes.

Purcotton, propriété de Winner Medical Group, aurait plus de 240 magasins en Chine et plus de 20 millions de clients enregistrés.

Bien qu’elle ait initialement affirmé que la vidéo était une « publicité créative » sans « intention d’objectiver les femmes », la société a supprimé le clip original et a présenté des excuses officielles vendredi alors que l’indignation augmentait.

Lundi, Purcotton a publié une deuxième déclaration, s’engageant à scruter strictement son contenu futur.

Purcotton n’est pas la première entreprise à avoir été contrainte de s’excuser pour une publicité controversée contre des femmes en Chine.

En novembre, une grande chaîne de supermarchés, RT-Mart, a été confrontée à des réactions négatives après avoir qualifié les femmes de grande taille de «pourries» et d ‘«horribles».