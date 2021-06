Annonce de l’équipe indienne de hockey féminin de 16 membres

Hockey India a annoncé jeudi une équipe indienne de hockey féminin de 16 membres pour les prochains Jeux olympiques de Tokyo qui débuteront le mois prochain.

L’équipe est un mélange parfait de jeunesse et d’expérience avec huit joueurs nommés qui ont participé pour la dernière fois aux Jeux olympiques de Rio 2016 et les autres feront leurs débuts olympiques lorsque les jeux quadriennaux commenceront le 23 juillet.

L’entraîneur Sjoerd Marijne a décidé de continuer avec Rani Rampal en tant que capitaine de l’équipe féminine indienne, avec ses Savita, Deep Grace Ekka, Sushila Chanu Pukhrambam, Monika, Nikki Pradhan, Navjot Kaur et Vandana Katariya font partie du lot expérimenté. Les huit débutants olympiques incluent le drag-flicker Gurjit Kaur, Udita, Nisha, Neha, Navneet Kaur, Sharmila Devi, Lalremsiami, est le premier joueur originaire de Mizoram dans l’équipe, et Salima Tete.

Tete avait mené l’équipe indienne aux Jeux Olympiques de la Jeunesse 2018 à Buenos Aires vers une médaille d’argent.

L’entraîneur-chef Sjoerd Marijne a déclaré : « Cette équipe a travaillé très dur au cours des dernières années et a fait des progrès constants. Il y a un bon mélange de joueurs expérimentés et de nouveaux talents, ce qui est excellent. Nous sommes impatients d’affronter les meilleurs au monde à Tokyo. C’est une équipe avec beaucoup de potentiel et de dynamisme que nous espérons canaliser vers nos meilleures performances à ce jour. »

Il s’agira de la troisième participation de l’équipe indienne de hockey féminin aux Jeux olympiques et de leur deuxième sortie consécutive, les précédentes apparitions ayant eu lieu en 1980 et 2016.

Pendant ce temps, l’équipe poursuivra ses préparatifs au camp en cours au SAI Center Bengaluru avant de partir pour Tokyo.

Escouade complète

GARDIENS DE BUT : Savita

DÉFENSEURS : Deep Grace Ekka, Nikki Pradhan, Gurjit Kaur, Udita.

MILIEU DE TERRAIN : Nisha, Neha, Sushila Chanu Pukhrambam, Monika, Nanjot Kaur, Salima Tete.

AVANT : Rani, Navneet Kaur, Lalremsiami, Vandana Katariya, Sharmila, Devi.

(Avec entrées PTI)

