Annonce de l’équipe de la conférence All-Kishwaukee River – Shaw Local

Voici l’équipe féminine de volley-ball All-Kishwaukee River Conference pour la saison 2022, telle que sélectionnée par les entraîneurs.

Joueur KRC de l’année : Katie Wickersheim, Woodstock North, sr., Ohio

Woodstock-Nord: Kylie Schulze, sr., S; Lexi Hansen, jr., Ohio ; Devynn Schulze, donc., L

Richmond-Burton: Maggie Uhwat, jr., OH ; Elissa Furlan, so., OH ; Alex Hopp, donc., S

Marengo: Mia Lulinski, sr., MB; Gianna Almeida, sr., OH-MB-RS

Johnsburg: Delaney Stern, jr., S; Emmy Wizceb, sr., MB-OH

Woodstock: Ella Wicker, sr., S-OPP ; Hallie Steponaitis, jr., Ohio

Harvard: Asha Billstrand, sr., OH